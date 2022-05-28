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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44336
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
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Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16645
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:27
#135
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Цитата:
abaika95:
Удивительная вещь эта Пропаганда))

Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить ;-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12505
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:33
#136
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Цитата:
Артем Марусич:
Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.

Два мира
1968 год
В США многотысячные марши против войны во Вьетнаме
Политический кризис
Американские СМИ открыто показывают зверства американских бойцов во Вьетнаме
Президент Линдон Джонсон на фоне критики войны отказывается баллотироваться на второй срок
Президентом становится Никсон котрый через 6 лет подаст в отставку из за журналистского скандала
1968 год
Вывод войск в Чехословакию
Что показывает советское СМИ
Советский народ как единое целое всецело поддерживает руководство в деле оказания братской помощи чехословацкому народу.
Благородные чехи высыпали на улицы своих городов встречать советских братьев приехавших помогать им бороться с контр революцией
Через 20 лет абсолютно также советский народ всецело поддержит ввод интернациональных сил в Афганистан где советские бойцы будут месить кишлаки и аулы,пачками убивать мирных людей но по телику так и будут до последнего толдычить об интернациональном долге
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12505
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:34
#137
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Цитата:
maxsaf:
Пропаганда столько лет в меня вдалбливала, что мы с Абайкой - братья практически. Но я то знаю теперь благодаря Абайке - что пропаганде нельзя верить

Больше того
Мы с вами даже не соседи
И не друзья
Упаси Господи)
Если вы с братьями украинцами воюете то давайте мы просто с вами будем незнакомцами)
С вами только так)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12505
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:46
#138
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Цитата:
таноми52:
Да-да, вот пример: "Клинтон узнала о гибели Каддафи по SMS. В это время она находилась в Кабуле.

Каддафи президент страны котрый финансировал терроризм и укрывал исламских террористов у себя после удачных операций по подрывам самолётов и взрывов в кафе))) славный парень о смерти которого надо грустить?
Когда Басаева убили в кремле наверно траур стоял по убиенному?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16645
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:47
#139
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Цитата:
abaika95:
Если вы с братьями украинцами воюете

Не, я ни с кем не воюю)



Цитата:
abaika95:
Мы с вами даже не соседи

Не представляете, как я этому рад :lol:
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