Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+25°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44336
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено в Европе в рамках шестого пакета санкций. Нужно ли властям Казахстана последовать этому примеру?
Результаты опроса

таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3027
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 12:10
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так не могу. Я уже результаты вижу


Это результаты на момент Вашего голосования, а не итоговые.
Голосование на главной странице "Вопрос недели"
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12505
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 12:42
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо поступить проще
Раз у России есть практика введения иноагентства под предлогом чего они закрыли все свои оппоцзионные СМИ лицемерно доказывая что это и есть свобода слова,надо просто объявить все российские каналы иноагентскими(что по факту и есть) и если перед каждой передачей первый канал не будет вставлять плашку что данное сообщение и материал создан и транслируется иностранным агентом а он не будет,потом сразу фиксировать нарушение и закрывать вещание этих каналов
Все чисто и главное по закону))
Свобода слова не пострадает
Ведь в России сейчас так и ничего не случилось трагичного, да любители российских каналов?))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: drakon, гражданин СССР, Дед, таноми52, Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS