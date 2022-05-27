Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...

Отправлено: - 12:42

Надо поступить проще

Раз у России есть практика введения иноагентства под предлогом чего они закрыли все свои оппоцзионные СМИ лицемерно доказывая что это и есть свобода слова,надо просто объявить все российские каналы иноагентскими(что по факту и есть) и если перед каждой передачей первый канал не будет вставлять плашку что данное сообщение и материал создан и транслируется иностранным агентом а он не будет,потом сразу фиксировать нарушение и закрывать вещание этих каналов

Все чисто и главное по закону))

Свобода слова не пострадает

Ведь в России сейчас так и ничего не случилось трагичного, да любители российских каналов?))