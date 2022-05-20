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В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
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