Отправлено: - 12:23

Vit:

Этому я и дома научу. Сейчас нужно в школах учить как воровать. А по честному работать мой, твой, ребёнок будет в нищите.

Цитата:Так если их обоих научат воровать - то они и будут воровать друг у друга. Профита в итоге - нольНадо учить так, чтобы потом мог жить как человек, не воруя