Отправлено: - 12:20

Victor Yang:

? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.

Цитата:Маленькая Мария Ремарка)Немцы идущие войной на СССР в большей части не испытывали ненависти к русским и к советскому народуИм Пропаганда вбила в голову что надо просто убрать большевиков так как они представляет угрозу для ГерманииНу и сферы влияния немного поменять,жизненное пространство,германский мир расширить и все такоеИ вот когда славный немецкий гренадер закидывал гранатами очередной подвал где сидели русские старики и дети он не испытывал ненавистиОн испытывал горечь что такие милые люди попали под идеи большевизма и никак не хотят понять что большевизм зло и ненадо сопротивляться немецкой машине))А потом славные американские лётчики тоже не испытывая ненависти стирали с лица земли немецкие городаВ том числе и в отместку за тех стариков и детишек из советской глубинки которых разорвало в подвалах и кого сожгли немецкие карательные частиЧтобы так сказать жизнь медом не казаласьА сейчас сидит в Краснодаре один Гога и плачется... ой да чтоже это делается? Бедных немцев злые американцы бомбили...за что? Ведь их мужья всего лишь воевали против СССР и не испытывали ненависти к нам))))Удивительная вещь этаПропаганда))