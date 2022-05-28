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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44336
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13718
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 02:40
Цитата:
Разумеется..
Ты, когда то жил тут, был уверен, что ты сильный.
Да и я про тебя был уверен.
А как только ты променял свое ПМЖ на российское, сразу стал тем, кем тебе быть, как сказал сильный.
То есть быть пропагандистом войны, ненавидеть за это целую нацию, быть за войну против своих когда то братьев..
И теперь ты не в силах сказать то, что говорил раньше, что в твоих жилах течет украинская кровь..
Ты уже как то стал сдыдиться этого..
Да, пропаганда перемалывает людей, и на твоем примере это не то что видно, это светится как близкая галлактика в ночи..
Victor Yang:
Но жизнь - она жестокая штука, где правила устанавливает сильный.
Но жизнь - она жестокая штука, где правила устанавливает сильный.
Разумеется..
Ты, когда то жил тут, был уверен, что ты сильный.
Да и я про тебя был уверен.
А как только ты променял свое ПМЖ на российское, сразу стал тем, кем тебе быть, как сказал сильный.
То есть быть пропагандистом войны, ненавидеть за это целую нацию, быть за войну против своих когда то братьев..
И теперь ты не в силах сказать то, что говорил раньше, что в твоих жилах течет украинская кровь..
Ты уже как то стал сдыдиться этого..
Да, пропаганда перемалывает людей, и на твоем примере это не то что видно, это светится как близкая галлактика в ночи..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 401
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 02:53
Цитата:
Человек (любой) не сможет признать то, что он поддерживал зло.
Пропаганда заставляет людей изначально занять выгодную ей позицию, а потом, когда ты публично поддержал зло, ты уже не можешь сдать назад. Даже если понял, что поддержать зло, тебя заставили обманом.
Любой из нас найдет повод, не считать себя злым. Ведь правосудие, международное право, а там тоже казнят и мы будем.
Просто со временем, чем больше будет крови на их руках их голоса будут звучать все тише, а наши - громче. За счет тех, кто сейчас придерживается нейтралитета. Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.
111:
пропаганда перемалывает людей
пропаганда перемалывает людей
Человек (любой) не сможет признать то, что он поддерживал зло.
Пропаганда заставляет людей изначально занять выгодную ей позицию, а потом, когда ты публично поддержал зло, ты уже не можешь сдать назад. Даже если понял, что поддержать зло, тебя заставили обманом.
Любой из нас найдет повод, не считать себя злым. Ведь правосудие, международное право, а там тоже казнят и мы будем.
Просто со временем, чем больше будет крови на их руках их голоса будут звучать все тише, а наши - громче. За счет тех, кто сейчас придерживается нейтралитета. Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 05:55
Цитата:
Кто кого ненавидит? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.
111:
енавидеть за это целую нацию
енавидеть за это целую нацию
Кто кого ненавидит? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1185
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 06:02
Цитата:
Артем Марусич:
Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов
Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 06:03
Цитата:
Дело не в масштабности и трагичности - дело в том что она близко и она распиарена. Не думаю что в Ираке, Иране, Сирии, Афганистане, Вьетнаме были менее трагичные войны. Так же люди, так же погибали, лишались жилья, бежали.
Цитата:
Одни заканчивались, другие начинались. В глобальном смысле они почти никогда не заканчивались. Даже создание ООН не положило конец войнам.
Артем Марусич:
Но эта на столько масштабна и на столько трагична, что многие уже признали ее трагедией.
Но эта на столько масштабна и на столько трагична, что многие уже признали ее трагедией.
Дело не в масштабности и трагичности - дело в том что она близко и она распиарена. Не думаю что в Ираке, Иране, Сирии, Афганистане, Вьетнаме были менее трагичные войны. Так же люди, так же погибали, лишались жилья, бежали.
Цитата:
Артем Марусич:
Войны всегда заканчивались.
Войны всегда заканчивались.
Одни заканчивались, другие начинались. В глобальном смысле они почти никогда не заканчивались. Даже создание ООН не положило конец войнам.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 07:38
Цитата:
Прежде чем цитировать Цоя в таком ключе, следовало бы подробнее изучить его собственную оценку этих текстов. Виктор неоднократно говорил, что никогда не вкладывал в свои песни политического подтекста.Он категорически не признавал себя каким-то там борцом. Он пел о своем мировосприятии, о жизни. Судя по оценке,вы рождены гораздо позднее, не дышали тем же воздухом, поэтому оцениваете его творчество по сложившейся кальке, мифам и легендам. Сам Виктор не любил таких оценок, он был далек от всякой пропаганды.
Смешно для знающих это звучат попытки использовать творчество Цоя в пылу пропагандистских "сражений". А для его памяти просто оскорбительно, молодой человек
Артем Марусич:
Прежде чем цитировать Цоя в таком ключе, следовало бы подробнее изучить его собственную оценку этих текстов. Виктор неоднократно говорил, что никогда не вкладывал в свои песни политического подтекста.Он категорически не признавал себя каким-то там борцом. Он пел о своем мировосприятии, о жизни. Судя по оценке,вы рождены гораздо позднее, не дышали тем же воздухом, поэтому оцениваете его творчество по сложившейся кальке, мифам и легендам. Сам Виктор не любил таких оценок, он был далек от всякой пропаганды.
Смешно для знающих это звучат попытки использовать творчество Цоя в пылу пропагандистских "сражений". А для его памяти просто оскорбительно, молодой человек
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 320
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 08:33
Ой что то не видно. что Вы против войны
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 08:40
"Трагедия настолько трагична..."
🤔
сильный вывод..
Вас ждёт ещё множество открытий в жизни:
Вода водяниста, масло маслянисто.
А жизнь-одна. Перефразируя Цоя, жизнь - время, отмерянный тебе временной отрезок, он - только ТВОЙ, распорядись им правильно. Не изводи себя горячечными томлениями о судьбах Вселенной на задворках мироздания, мой юный друг. Спеши жить. Жизнь-только миг, проведи его с толком.
Войны всегда были есть и будут. Это деньги, влияние. У каждой стороны конфликта свой критерий правды. И оценка результата.
Если не принять этот факт, то...разбежавшись прыгни со скалы. Ты не изменишь ровным счётом ничего.
🤔
сильный вывод..
Вас ждёт ещё множество открытий в жизни:
Вода водяниста, масло маслянисто.
А жизнь-одна. Перефразируя Цоя, жизнь - время, отмерянный тебе временной отрезок, он - только ТВОЙ, распорядись им правильно. Не изводи себя горячечными томлениями о судьбах Вселенной на задворках мироздания, мой юный друг. Спеши жить. Жизнь-только миг, проведи его с толком.
Войны всегда были есть и будут. Это деньги, влияние. У каждой стороны конфликта свой критерий правды. И оценка результата.
Если не принять этот факт, то...разбежавшись прыгни со скалы. Ты не изменишь ровным счётом ничего.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 320
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 08:54
Знаете ли, один наш земляк. переехавший в Россию. не буду называть его даже под ником. чтобы не подставлять, написал что то против войны, так не очень сильно и эмоционально. Уже давно не пишет. Наверное, либо добрые люди подсказали, либо сам поостерегся. Уже писал, про заседание комитета Госдумы, когда обсуждали про противодействие " фейкам" против войны. Одна депутат сказала: " Понятно, что идет война( заметьте не спецоперация),понятно, что война требует жестких решений". Речь шла о противодействии в интернете. И не было сказано. что только в российском.
Даже тех публичных людей, которые просто сказали, что война абстрактно, это плохо, затравили.
Например Агутин, просто вдруг вспомнил. сначала сказал, что война это ужас, потом уехал в США, теперь он в глазах всех патриотов России предатель. Я не говорю про тех, кто прямо высказался против войны. Сколько там штрафу выписали. Шевчуку? Следующая мера, сказали, будет уголовное преследование
Даже тех публичных людей, которые просто сказали, что война абстрактно, это плохо, затравили.
Например Агутин, просто вдруг вспомнил. сначала сказал, что война это ужас, потом уехал в США, теперь он в глазах всех патриотов России предатель. Я не говорю про тех, кто прямо высказался против войны. Сколько там штрафу выписали. Шевчуку? Следующая мера, сказали, будет уголовное преследование
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 11:40
Цитата:
Да, нации с поникшей головой, надо было напомнить, что она значит для ИСТОРИИ!
Alehander:
Цель — связать в сознании россиян великую Победу с ОБРАЗОМ НЫНЕШНИХ НАЧАЛЬНИКОВ (?), родившихся спустя годы после 1945-го
Прав Skeptic: "Глупость несусветная."!
Alehander:
Российская власть уверенно приватизировала Великую отечественную войну в качестве важнейшей точки самоидентификации нации.
Российская власть уверенно приватизировала Великую отечественную войну в качестве важнейшей точки самоидентификации нации.
Да, нации с поникшей головой, надо было напомнить, что она значит для ИСТОРИИ!
Alehander:
Цель — связать в сознании россиян великую Победу с ОБРАЗОМ НЫНЕШНИХ НАЧАЛЬНИКОВ (?), родившихся спустя годы после 1945-го
Прав Skeptic: "Глупость несусветная."!
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 11:48
Цитата:
Да-да, вот пример: "Клинтон узнала о гибели Каддафи по SMS. В это время она находилась в Кабуле. Момент, когда ей принесли телефон, запечатлел оператор телеканала CBS. Госсекретарь выглядела счастливой и весело посмеялась с журналисткой, которая брала у нее интервью: “Я получила подтверждение того, что он схвачен. Мы пришли и увидели, что он умер!”
Это приемлимые вещи?
Артем Марусич:
Кто ужаснулся тому, что подобные угрозы вызывают аплодисменты? Это уже тоталитарная власть, когда окружение аплодирует абсолютно неприемлемым вещам, когда уже невозможно хотя бы не поддерживать безумие.
Кто ужаснулся тому, что подобные угрозы вызывают аплодисменты? Это уже тоталитарная власть, когда окружение аплодирует абсолютно неприемлемым вещам, когда уже невозможно хотя бы не поддерживать безумие.
Да-да, вот пример: "Клинтон узнала о гибели Каддафи по SMS. В это время она находилась в Кабуле. Момент, когда ей принесли телефон, запечатлел оператор телеканала CBS. Госсекретарь выглядела счастливой и весело посмеялась с журналисткой, которая брала у нее интервью: “Я получила подтверждение того, что он схвачен. Мы пришли и увидели, что он умер!”
Это приемлимые вещи?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 11:57
Цитата:
Вы сами-то сравнили?
Это же полнейший крах Вашим козырям!
Артем Марусич:Сравнивайте
Вы сами-то сравнили?
Это же полнейший крах Вашим козырям!
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:00
Цитата:
Очень убедительно, Гога!
Кстати, обратил внимание (по ссылке Марусича), сколько раз Россия побеждала?
Гога:
----Запросто !!! Сша 1776- 2022 года --276 раз .Русь , Россия , СССР ,РФ --- 860--2022 года -196 раз . С 1945 по 1991 год --США 126 , СССР 28 .С 1991 по 2022 - США - 18 , РФ - 13 .Три примечания - 1))Сша - за 246 лет , Русь , Россия , СССР ,РФ - за 1162 года , 2) Как вы любите , сами просчитайте в % отношении , 3)Помимо того, что часть своих территорий США выкупали, ими еще были развязаны войны за свою более 200-летнюю историю. ------------Список войн и конфликтов, проведенных исключительно на чужих территориях . ---А Русь практически всегда на своей и рядом , территории .
----Запросто !!! Сша 1776- 2022 года --276 раз .Русь , Россия , СССР ,РФ --- 860--2022 года -196 раз . С 1945 по 1991 год --США 126 , СССР 28 .С 1991 по 2022 - США - 18 , РФ - 13 .Три примечания - 1))Сша - за 246 лет , Русь , Россия , СССР ,РФ - за 1162 года , 2) Как вы любите , сами просчитайте в % отношении , 3)Помимо того, что часть своих территорий США выкупали, ими еще были развязаны войны за свою более 200-летнюю историю. ------------Список войн и конфликтов, проведенных исключительно на чужих территориях . ---А Русь практически всегда на своей и рядом , территории .
Очень убедительно, Гога!
Кстати, обратил внимание (по ссылке Марусича), сколько раз Россия побеждала?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:20
Цитата:
Маленькая Мария Ремарка)
Немцы идущие войной на СССР в большей части не испытывали ненависти к русским и к советскому народу
Им Пропаганда вбила в голову что надо просто убрать большевиков так как они представляет угрозу для Германии
Ну и сферы влияния немного поменять,жизненное пространство,германский мир расширить и все такое
И вот когда славный немецкий гренадер закидывал гранатами очередной подвал где сидели русские старики и дети он не испытывал ненависти
Он испытывал горечь что такие милые люди попали под идеи большевизма и никак не хотят понять что большевизм зло и ненадо сопротивляться немецкой машине))
А потом славные американские лётчики тоже не испытывая ненависти стирали с лица земли немецкие города
В том числе и в отместку за тех стариков и детишек из советской глубинки которых разорвало в подвалах и кого сожгли немецкие карательные части
Чтобы так сказать жизнь медом не казалась
А сейчас сидит в Краснодаре один Гога и плачется... ой да чтоже это делается? Бедных немцев злые американцы бомбили...за что? Ведь их мужья всего лишь воевали против СССР и не испытывали ненависти к нам))))
Удивительная вещь эта
Пропаганда))
Victor Yang:
? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.
? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.
Маленькая Мария Ремарка)
Немцы идущие войной на СССР в большей части не испытывали ненависти к русским и к советскому народу
Им Пропаганда вбила в голову что надо просто убрать большевиков так как они представляет угрозу для Германии
Ну и сферы влияния немного поменять,жизненное пространство,германский мир расширить и все такое
И вот когда славный немецкий гренадер закидывал гранатами очередной подвал где сидели русские старики и дети он не испытывал ненависти
Он испытывал горечь что такие милые люди попали под идеи большевизма и никак не хотят понять что большевизм зло и ненадо сопротивляться немецкой машине))
А потом славные американские лётчики тоже не испытывая ненависти стирали с лица земли немецкие города
В том числе и в отместку за тех стариков и детишек из советской глубинки которых разорвало в подвалах и кого сожгли немецкие карательные части
Чтобы так сказать жизнь медом не казалась
А сейчас сидит в Краснодаре один Гога и плачется... ой да чтоже это делается? Бедных немцев злые американцы бомбили...за что? Ведь их мужья всего лишь воевали против СССР и не испытывали ненависти к нам))))
Удивительная вещь эта
Пропаганда))
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 12:22
Цитата:
Классная логика точнее классное лицемерие
Захватить 1/6 часть земли а потом утверждать что Россия ведёт войны исключительно только на своей земле)))
таноми52:
-А Русь практически всегда на своей и рядом , территории .
-А Русь практически всегда на своей и рядом , территории .
Классная логика точнее классное лицемерие
Захватить 1/6 часть земли а потом утверждать что Россия ведёт войны исключительно только на своей земле)))
-
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