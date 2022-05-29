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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1221
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.05.22 - 13:34
Цитата:
Иногда-да, затрудняет! Иногда-нет.
В зависимости от внешних обстоятельств.
Но таки, если меня затрудняет, то тогда, шо!?
И ещё вопрос. Уважаемый пользователь, это тот пользователь, которого уважает Уважаемая Редакция?
Можно тогда уточнить, за что редакция уважает Антона Марусича?
Может если убедительные доводы, так и я бы его зауважал?
Можно раскрыть сию тайну?
Тимур Гафуров:
если вас это не затруднит.
если вас это не затруднит.
Иногда-да, затрудняет! Иногда-нет.
В зависимости от внешних обстоятельств.
Но таки, если меня затрудняет, то тогда, шо!?
И ещё вопрос. Уважаемый пользователь, это тот пользователь, которого уважает Уважаемая Редакция?
Можно тогда уточнить, за что редакция уважает Антона Марусича?
Может если убедительные доводы, так и я бы его зауважал?
Можно раскрыть сию тайну?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.05.22 - 16:55
Цитата:
Как и в случае искажения ника - будем удалять комментарии.Цитата:
Пояснял неоднократно. Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет. Вне зависимости от того, разделяем мы его точку зрения на тот или иной вопрос или нет.
Цитата:
Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору. На основании общения во время совместной работы.
Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям. На основании общения на сайте.
Don Julio:
Но таки, если меня затрудняет, то тогда, шо!?
Но таки, если меня затрудняет, то тогда, шо!?
Как и в случае искажения ника - будем удалять комментарии.Цитата:
Don Julio:
Уважаемый пользователь, это тот пользователь, которого уважает Уважаемая Редакция?
Уважаемый пользователь, это тот пользователь, которого уважает Уважаемая Редакция?
Пояснял неоднократно. Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет. Вне зависимости от того, разделяем мы его точку зрения на тот или иной вопрос или нет.
Цитата:
Don Julio:
Можно тогда уточнить, за что редакция уважает Антона Марусича?
Можно тогда уточнить, за что редакция уважает Антона Марусича?
Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору. На основании общения во время совместной работы.
Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям. На основании общения на сайте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1221
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.05.22 - 19:46
Цитата:
Вы наверное спросите меня, и почему я тут нисколько здесь не удивлен?
А я вам отвечу, что на скудость у вас инвентаря даже обращает внимание уважаемый вами пользователь...
Видимо только вы это не замечаете...
Цитата:
Я таки извиняюсь, что доверяет? Деньги или ключи от квартиры где опять таки лежат они? Или в чем?
Если это тайна, то можете не отвечать, я пойму...
Цитата:
Железная логика!
Я почуму та щетаю шо уважение и доверие, хотя и похожие понятия, но несколько разные по сути. Но!
Имея лингвистическое образование, вам конешно виднее
Цитата:
Я бы даже употребил выражение, Пользователи Облеченные Доверием!
В отличии от всех прочих. Согласны?
Тимур Гафуров:
будем удалять комментарии
будем удалять комментарии
Вы наверное спросите меня, и почему я тут нисколько здесь не удивлен?
А я вам отвечу, что на скудость у вас инвентаря даже обращает внимание уважаемый вами пользователь...
Видимо только вы это не замечаете...
Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору.
Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору.
Я таки извиняюсь, что доверяет? Деньги или ключи от квартиры где опять таки лежат они? Или в чем?
Если это тайна, то можете не отвечать, я пойму...
Цитата:
Тимур Гафуров:
Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет
Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет
Железная логика!
Я почуму та щетаю шо уважение и доверие, хотя и похожие понятия, но несколько разные по сути. Но!
Имея лингвистическое образование, вам конешно виднее
Цитата:
Тимур Гафуров:
Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям
Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям
Я бы даже употребил выражение, Пользователи Облеченные Доверием!
В отличии от всех прочих. Согласны?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.05.22 - 20:47
Вот формулировка из соглашения:
Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи.
И еще одна:
- Уважаемые пользователи - имеют право отправлять и редактировать собственные сообщения (до 4800 символов), создавать новые темы и опросы, редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах, вставлять в сообщения ссылки, фото и видео, голосовать, сообщать модераторам о нарушении Правил, модерировать сообщения в созданных ими темах.
Отличие от Полноправных, кроме количества знаков в комментариях, только одно: "редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах".
Это означает, что редакция всем этим людям доверяет функции модераторов в созданных ими темах и опросах.
Пользоваться этим правом или нет - на усмотрение его обладателя.
Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи.
И еще одна:
- Уважаемые пользователи - имеют право отправлять и редактировать собственные сообщения (до 4800 символов), создавать новые темы и опросы, редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах, вставлять в сообщения ссылки, фото и видео, голосовать, сообщать модераторам о нарушении Правил, модерировать сообщения в созданных ими темах.
Отличие от Полноправных, кроме количества знаков в комментариях, только одно: "редактировать комментарии в созданных ими темах и опросах".
Это означает, что редакция всем этим людям доверяет функции модераторов в созданных ими темах и опросах.
Пользоваться этим правом или нет - на усмотрение его обладателя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1221
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.05.22 - 23:29
Цитата:
Вы таки считаете что я сам не смогу прочитать сие?
Или таки не смогу осознать?
Цитата:
Кстати, да!
Пользуясь случаем, я могу уточнить количество моих нарушений на последние 30.
Ну так, для статистики!
Тимур Гафуров:
Вот формулировка из соглашения:
Вот формулировка из соглашения:
Вы таки считаете что я сам не смогу прочитать сие?
Или таки не смогу осознать?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Отличие от Полноправных, кроме количества знаков в комментариях, только одно:
Отличие от Полноправных, кроме количества знаков в комментариях, только одно:
Кстати, да!
Пользуясь случаем, я могу уточнить количество моих нарушений на последние 30.
Ну так, для статистики!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.05.22 - 10:56
Цитата:
Я отвечаю на ваш вопрос.
Цитата:
Последние 30 комментариев - без нарушений.
Don Julio:
Вы таки считаете что я сам не смогу прочитать сие?
Вы таки считаете что я сам не смогу прочитать сие?
Я отвечаю на ваш вопрос.
Цитата:
Don Julio:
Пользуясь случаем, я могу уточнить количество моих нарушений на последние 30.
Пользуясь случаем, я могу уточнить количество моих нарушений на последние 30.
Последние 30 комментариев - без нарушений.
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