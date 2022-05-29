Отправлено: - 19:46

Тимур Гафуров:

будем удалять комментарии

Тимур Гафуров:

Редакция доверяет этому читателю и нашему внештатному автору.

Тимур Гафуров:

Уважаемым считается пользователь, которому редакция доверяет

Тимур Гафуров:

Так же, как доверяет всем остальным уважаемым пользователям

Цитата:Вы наверное спросите меня, и почему я тут нисколько здесь не удивлен?А я вам отвечу, что на скудость у вас инвентаря даже обращает внимание уважаемый вами пользователь...Видимо только вы это не замечаете...Цитата:Я таки извиняюсь, что доверяет? Деньги или ключи от квартиры где опять таки лежат они? Или в чем?Если это тайна, то можете не отвечать, я пойму...Цитата:Железная логика!Я почуму та щетаю шо уважение и доверие, хотя и похожие понятия, но несколько разные по сути. Но!Имея лингвистическое образование, вам конешно виднееЦитата:Я бы даже употребил выражение, Пользователи Облеченные Доверием!В отличии от всех прочих. Согласны?