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Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44336
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено в Европе в рамках шестого пакета санкций. Нужно ли властям Казахстана последовать этому примеру?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 397
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
Если объективно, пропагандой является абсолютно всё, что даётся людям для просмотра, для чтения...
Начиная с детских книжек и мультиков, до классической литературы и документалистики ТВ.
Ибо всё это направлено на формирование мировоззрения, стиля жизни, менталитета...
Так что, всё зависит не от центра передачи информации или издательства, а от способности индивидуума "переварить" полученную информацию.
Для сравнения.
Мультики "Ну, погоди!", "Приключения Кота Леопольда"... против "Тома и Джерри"
Советские учат тому, что слабых обижать нельзя, пакостить нельзя - будешь наказан.
Диснеевские учат тому, что можно пакостить и тебе за это ничего не будет.
...
Результаты, собственно говоря, мы по жизни и наблюдаем. Не буду тратить время на разжёвыване. Умные поймут.
Начиная с детских книжек и мультиков, до классической литературы и документалистики ТВ.
Ибо всё это направлено на формирование мировоззрения, стиля жизни, менталитета...
Так что, всё зависит не от центра передачи информации или издательства, а от способности индивидуума "переварить" полученную информацию.
Для сравнения.
Мультики "Ну, погоди!", "Приключения Кота Леопольда"... против "Тома и Джерри"
Советские учат тому, что слабых обижать нельзя, пакостить нельзя - будешь наказан.
Диснеевские учат тому, что можно пакостить и тебе за это ничего не будет.
...
Результаты, собственно говоря, мы по жизни и наблюдаем. Не буду тратить время на разжёвыване. Умные поймут.
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:49
А почему опрос завершен так быстро?
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:12
Цитата:
1 июня, завершается.
Почему - быстро?...
maxsaf:
А почему опрос завершен так быстро?
А почему опрос завершен так быстро?
1 июня, завершается.
Почему - быстро?...
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:16
Цитата:
У меня он выглядит как будто уже завершен. Хоть убейте не помню такого опроса, чтобы я тут голосовал
drakon:
1 июня, завершается. Почему - быстро?...
1 июня, завершается. Почему - быстро?...
У меня он выглядит как будто уже завершен. Хоть убейте не помню такого опроса, чтобы я тут голосовал
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:25
Цитата:
Так - проголосуй...
maxsaf:
чтобы я тут голосовал
чтобы я тут голосовал
Так - проголосуй...
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:32
Цитата:
Так не могу. Я уже результаты вижу )
drakon:
Так - проголосуй...
Так - проголосуй...
Так не могу. Я уже результаты вижу )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9515
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:36
Цитата:
Я их тоже вижу, но проголосовал, только что.
Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает.
maxsaf:
Так не могу. Я уже результаты вижу )
Так не могу. Я уже результаты вижу )
Я их тоже вижу, но проголосовал, только что.
Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает.
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:38
Да фиг с ним с голосованием. Людям что смотреть после отключения? Русский язык забывать начнут ведь)
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:42
Цитата:
В вк голосование по другому работает. Там результат не увидишь пока не проголосуешь
elektron:
Я их тоже вижу, но проголосовал, только что. Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает.
Я их тоже вижу, но проголосовал, только что. Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает.
В вк голосование по другому работает. Там результат не увидишь пока не проголосуешь
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2560
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 10:45
Однозначно всю оголтелую кремлёвскую пропаганду надо было отключать ещё в 2014 году.
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