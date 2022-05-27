Отправлено: - 22:42

elektron:

Я их тоже вижу, но проголосовал, только что. Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает.

Цитата:В вк голосование по другому работает. Там результат не увидишь пока не проголосуешь