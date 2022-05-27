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≡ Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44336
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
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Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено в Европе в рамках шестого пакета санкций. Нужно ли властям Казахстана последовать этому примеру?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
397
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:40
#1
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Если объективно, пропагандой является абсолютно всё, что даётся людям для просмотра, для чтения...
Начиная с детских книжек и мультиков, до классической литературы и документалистики ТВ.
Ибо всё это направлено на формирование мировоззрения, стиля жизни, менталитета...
Так что, всё зависит не от центра передачи информации или издательства, а от способности индивидуума "переварить" полученную информацию.
Для сравнения.
Мультики "Ну, погоди!", "Приключения Кота Леопольда"... против "Тома и Джерри"
Советские учат тому, что слабых обижать нельзя, пакостить нельзя - будешь наказан.
Диснеевские учат тому, что можно пакостить и тебе за это ничего не будет.
...
Результаты, собственно говоря, мы по жизни и наблюдаем. Не буду тратить время на разжёвыване. Умные поймут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16642
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 21:49
#2
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А почему опрос завершен так быстро?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24959
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:12
#3
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Цитата:
maxsaf:
А почему опрос завершен так быстро?

1 июня, завершается.
Почему - быстро?... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16642
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:16
#4
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Цитата:
drakon:
1 июня, завершается. Почему - быстро?...

У меня он выглядит как будто уже завершен. Хоть убейте не помню такого опроса, чтобы я тут голосовал :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24959
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:25
#5
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Цитата:
maxsaf:
чтобы я тут голосовал :-o

Так - проголосуй... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16642
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:32
#6
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Цитата:
drakon:
Так - проголосуй...

Так не могу. Я уже результаты вижу )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9515
Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:36
#7
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Цитата:
maxsaf:
Так не могу. Я уже результаты вижу )

Я их тоже вижу, но проголосовал, только что.
Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16642
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:38
#8
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Да фиг с ним с голосованием. Людям что смотреть после отключения? Русский язык забывать начнут ведь)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16642
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 27.05.22 - 22:42
#9
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Цитата:
elektron:
Я их тоже вижу, но проголосовал, только что. Зайди на стартовую страницу. В обсуждении голосовалка не работает.

В вк голосование по другому работает. Там результат не увидишь пока не проголосуешь
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2560
Re: Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено...
Отправлено: 30.05.22 - 10:45
#10
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Однозначно всю оголтелую кремлёвскую пропаганду надо было отключать ещё в 2014 году.
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