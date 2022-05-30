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≡ Почему цены на квартиры продолжают расти, рассказали казахстанские эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44336
Почему цены на квартиры продолжают расти, рассказали казахстанские эксперты
Отправлено: 30.05.22 - 09:53
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Казахстанские эксперты рассказали, почему цены на жилье в стране продолжают расти, при том что продажи квартир значительно упали. Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что за апрель количество сделок купли-продажи упало на 22 процента.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
100
Re: Почему цены на квартиры продолжают расти, рассказали...
Отправлено: 30.05.22 - 09:53
#1
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Каких то эскпердов опросили, из агентства Рога и копыта. Все гораздо проще, спекулянты и банки, раздули ипотечный пузырь, который вот-вот лопнет и похоронит всю строительную отрасль и банки. Толпу ошкуривают со всех сторон, еда, машины, недвижимость, для этого пенсионные накопления пустили в расход. Сейчас цены на недвижимость, это ожидание продавцов, а не покупательная способность.
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