Re: Почему цены на квартиры продолжают расти, рассказали...

Отправлено: - 09:53

Каких то эскпердов опросили, из агентства Рога и копыта. Все гораздо проще, спекулянты и банки, раздули ипотечный пузырь, который вот-вот лопнет и похоронит всю строительную отрасль и банки. Толпу ошкуривают со всех сторон, еда, машины, недвижимость, для этого пенсионные накопления пустили в расход. Сейчас цены на недвижимость, это ожидание продавцов, а не покупательная способность.