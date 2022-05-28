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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44335
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13716
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 02:40
Цитата:
Разумеется..
Ты, когда то жил тут, был уверен, что ты сильный.
Да и я про тебя был уверен.
А как только ты променял свое ПМЖ на российское, сразу стал тем, кем тебе быть, как сказал сильный.
То есть быть пропагандистом войны, ненавидеть за это целую нацию, быть за войну против своих когда то братьев..
И теперь ты не в силах сказать то, что говорил раньше, что в твоих жилах течет украинская кровь..
Ты уже как то стал сдыдиться этого..
Да, пропаганда перемалывает людей, и на твоем примере это не то что видно, это светится как близкая галлактика в ночи..
Victor Yang:
Но жизнь - она жестокая штука, где правила устанавливает сильный.
Но жизнь - она жестокая штука, где правила устанавливает сильный.
Разумеется..
Ты, когда то жил тут, был уверен, что ты сильный.
Да и я про тебя был уверен.
А как только ты променял свое ПМЖ на российское, сразу стал тем, кем тебе быть, как сказал сильный.
То есть быть пропагандистом войны, ненавидеть за это целую нацию, быть за войну против своих когда то братьев..
И теперь ты не в силах сказать то, что говорил раньше, что в твоих жилах течет украинская кровь..
Ты уже как то стал сдыдиться этого..
Да, пропаганда перемалывает людей, и на твоем примере это не то что видно, это светится как близкая галлактика в ночи..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 401
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 02:53
Цитата:
Человек (любой) не сможет признать то, что он поддерживал зло.
Пропаганда заставляет людей изначально занять выгодную ей позицию, а потом, когда ты публично поддержал зло, ты уже не можешь сдать назад. Даже если понял, что поддержать зло, тебя заставили обманом.
Любой из нас найдет повод, не считать себя злым. Ведь правосудие, международное право, а там тоже казнят и мы будем.
Просто со временем, чем больше будет крови на их руках их голоса будут звучать все тише, а наши - громче. За счет тех, кто сейчас придерживается нейтралитета. Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.
111:
пропаганда перемалывает людей
пропаганда перемалывает людей
Человек (любой) не сможет признать то, что он поддерживал зло.
Пропаганда заставляет людей изначально занять выгодную ей позицию, а потом, когда ты публично поддержал зло, ты уже не можешь сдать назад. Даже если понял, что поддержать зло, тебя заставили обманом.
Любой из нас найдет повод, не считать себя злым. Ведь правосудие, международное право, а там тоже казнят и мы будем.
Просто со временем, чем больше будет крови на их руках их голоса будут звучать все тише, а наши - громче. За счет тех, кто сейчас придерживается нейтралитета. Опять же, Вьетнамская война. Антивоенное движение росло годами, крепчала культура, летели в пропасть финансы и людские жизни.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 05:55
Цитата:
Кто кого ненавидит? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.
111:
енавидеть за это целую нацию
енавидеть за это целую нацию
Кто кого ненавидит? У меня совершенно нет ненависти ни к гражданам Украины, ни к этническим украинцам. Борьба идет не с ними, а с их властью, с НАТо за сферу влияния, за безопасность России. И ненависть и любые другие эмоции тут совершенно ни при чем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1185
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 06:02
Цитата:
Артем Марусич:
Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов
Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 06:03
Цитата:
Дело не в масштабности и трагичности - дело в том что она близко и она распиарена. Не думаю что в Ираке, Иране, Сирии, Афганистане, Вьетнаме были менее трагичные войны. Так же люди, так же погибали, лишались жилья, бежали.
Цитата:
Одни заканчивались, другие начинались. В глобальном смысле они почти никогда не заканчивались. Даже создание ООН не положило конец войнам.
Артем Марусич:
Но эта на столько масштабна и на столько трагична, что многие уже признали ее трагедией.
Но эта на столько масштабна и на столько трагична, что многие уже признали ее трагедией.
Дело не в масштабности и трагичности - дело в том что она близко и она распиарена. Не думаю что в Ираке, Иране, Сирии, Афганистане, Вьетнаме были менее трагичные войны. Так же люди, так же погибали, лишались жилья, бежали.
Цитата:
Артем Марусич:
Войны всегда заканчивались.
Войны всегда заканчивались.
Одни заканчивались, другие начинались. В глобальном смысле они почти никогда не заканчивались. Даже создание ООН не положило конец войнам.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 07:38
Цитата:
Прежде чем цитировать Цоя в таком ключе, следовало бы подробнее изучить его собственную оценку этих текстов. Виктор неоднократно говорил, что никогда не вкладывал в свои песни политического подтекста.Он категорически не признавал себя каким-то там борцом. Он пел о своем мировосприятии, о жизни. Судя по оценке,вы рождены гораздо позднее, не дышали тем же воздухом, поэтому оцениваете его творчество по сложившейся кальке, мифам и легендам. Сам Виктор не любил таких оценок, он был далек от всякой пропаганды.
Смешно для знающих это звучат попытки использовать творчество Цоя в пылу пропагандистских "сражений". А для его памяти просто оскорбительно, молодой человек
Артем Марусич:
Прежде чем цитировать Цоя в таком ключе, следовало бы подробнее изучить его собственную оценку этих текстов. Виктор неоднократно говорил, что никогда не вкладывал в свои песни политического подтекста.Он категорически не признавал себя каким-то там борцом. Он пел о своем мировосприятии, о жизни. Судя по оценке,вы рождены гораздо позднее, не дышали тем же воздухом, поэтому оцениваете его творчество по сложившейся кальке, мифам и легендам. Сам Виктор не любил таких оценок, он был далек от всякой пропаганды.
Смешно для знающих это звучат попытки использовать творчество Цоя в пылу пропагандистских "сражений". А для его памяти просто оскорбительно, молодой человек
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 320
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 08:33
Комментарий проходит проверку.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 08:40
"Трагедия настолько трагична..."
🤔
сильный вывод..
Вас ждёт ещё множество открытий в жизни:
Вода водяниста, масло маслянисто.
А жизнь-одна. Перефразируя Цоя, жизнь - время, отмерянный тебе временной отрезок, он - только ТВОЙ, распорядись им правильно. Не изводи себя горячечными томлениями о судьбах Вселенной на задворках мироздания, мой юный друг. Спеши жить. Жизнь-только миг, проведи его с толком.
Войны всегда были есть и будут. Это деньги, влияние. У каждой стороны конфликта свой критерий правды. И оценка результата.
Если не принять этот факт, то...разбежавшись прыгни со скалы. Ты не изменишь ровным счётом ничего.
🤔
сильный вывод..
Вас ждёт ещё множество открытий в жизни:
Вода водяниста, масло маслянисто.
А жизнь-одна. Перефразируя Цоя, жизнь - время, отмерянный тебе временной отрезок, он - только ТВОЙ, распорядись им правильно. Не изводи себя горячечными томлениями о судьбах Вселенной на задворках мироздания, мой юный друг. Спеши жить. Жизнь-только миг, проведи его с толком.
Войны всегда были есть и будут. Это деньги, влияние. У каждой стороны конфликта свой критерий правды. И оценка результата.
Если не принять этот факт, то...разбежавшись прыгни со скалы. Ты не изменишь ровным счётом ничего.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 320
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 08:54
Комментарий проходит проверку.
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