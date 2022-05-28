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Артем Марусич:

Но эта на столько масштабна и на столько трагична, что многие уже признали ее трагедией.

Артем Марусич:

Войны всегда заканчивались.

Цитата:Дело не в масштабности и трагичности - дело в том что она близко и она распиарена. Не думаю что в Ираке, Иране, Сирии, Афганистане, Вьетнаме были менее трагичные войны. Так же люди, так же погибали, лишались жилья, бежали.Цитата:Одни заканчивались, другие начинались. В глобальном смысле они почти никогда не заканчивались. Даже создание ООН не положило конец войнам.