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«Люди наговорили друг другу столько...»
«Люди наговорили друг другу столько...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44335
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5364
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 19:55
Цитата:
---А кто так говорит??
111:
Где доказательство, что правительство Украины это нацисты?
Где доказательство, что правительство Украины это нацисты?
---А кто так говорит??
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 20:55
Цитата:
Я не задал вопроса. Это было моим предположением.
Цитата:
Я не очень понимаю, к чему вы это пишите.
1. Есть гос. СМИ с деньгами и есть независимые СМИ, которые не могут содержать военкора, журналиста расследователя. У единиц есть факт чекер, у единиц есть продакшн.
2. Так как я честный человек, я считаю, что в мире есть честные люди и они не готовы идти в гос. СМИ. Но их не желание идти в гос. СМИ, не создает независимых СМИ и не создает хотябы достаточные условия в независимых СМИ.
Тут нет вопроса в «Кто больше» заплатит. Речь о том, что все русскоязычные люди на планете на столько бедны и не организованны, что не смогли создать мощное независимое СМИ с достаточным кол-вом коров по миру. Только мелкие островки свободны, маленькие группы журналистов.
Цитата:
Прям комплимент, но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет. Мне писать всегда давалось труднее чем остальным, без редактирования, я бы сам свои статьи не читал.
Журналистика это интересно, но очень трудно, стрессово, неблагодарно и не поддерживается обществом. Я всегда знал, что это важнее всего, и 24 февраля нашел этому подтверждение.
Теперь про баранку, смотрите, я уверен в двух вещах: независимым СМИ нужна поддержка и любой штатный журналист НГ работает лучше меня.
Крутя баранку, я получил возможность финансово поддерживать независимых журналистов, которые несравнимо лучше меня и имеют несравнимо большую аудиторию. И с удовольствием делаю это!
Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)
Don Julio:
Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
Я не задал вопроса. Это было моим предположением.
Цитата:
Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!
Я не очень понимаю, к чему вы это пишите.
1. Есть гос. СМИ с деньгами и есть независимые СМИ, которые не могут содержать военкора, журналиста расследователя. У единиц есть факт чекер, у единиц есть продакшн.
2. Так как я честный человек, я считаю, что в мире есть честные люди и они не готовы идти в гос. СМИ. Но их не желание идти в гос. СМИ, не создает независимых СМИ и не создает хотябы достаточные условия в независимых СМИ.
Тут нет вопроса в «Кто больше» заплатит. Речь о том, что все русскоязычные люди на планете на столько бедны и не организованны, что не смогли создать мощное независимое СМИ с достаточным кол-вом коров по миру. Только мелкие островки свободны, маленькие группы журналистов.
Цитата:
Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?
Прям комплимент, но я не ради красного словца, а правды для, скажу, что таланта во мне нет. Мне писать всегда давалось труднее чем остальным, без редактирования, я бы сам свои статьи не читал.
Журналистика это интересно, но очень трудно, стрессово, неблагодарно и не поддерживается обществом. Я всегда знал, что это важнее всего, и 24 февраля нашел этому подтверждение.
Теперь про баранку, смотрите, я уверен в двух вещах: независимым СМИ нужна поддержка и любой штатный журналист НГ работает лучше меня.
Крутя баранку, я получил возможность финансово поддерживать независимых журналистов, которые несравнимо лучше меня и имеют несравнимо большую аудиторию. И с удовольствием делаю это!
Таким образом я считаю, что мой уход за баранку, это большой плюс для независимых СМИ :)
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 21:48
Цитата:
Тогда причем тут правительство?
Против которого вы направили батальоны России и бомбите?
[Исправлено: Домовенок, 29.05.2022 - 22:06]
Гога:
кто так говорит??
кто так говорит??
Тогда причем тут правительство?
Против которого вы направили батальоны России и бомбите?
[Исправлено: Домовенок, 29.05.2022 - 22:06]
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 21:50
Цитата:
Нет, это было не так.
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:04]
Don Julio:
подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки
подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки
Нет, это было не так.
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:04]
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 22:01
Да уж..
Аргументы у Марусича железные.
Сразу видно, больше разбирается..
Не на эмоциях и окриках..
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:05]
Аргументы у Марусича железные.
Сразу видно, больше разбирается..
Не на эмоциях и окриках..
[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 22:05]
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1221
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 22:15
Комментарий проходит проверку.
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 30.05.22 - 02:20
Ваще представьте, как себя чувствует Георгий, запостил клевое интервью, с интересным человеком и получает 2.2 рейтинг. Я уверен, многие с трудом сдерживаются, чтоб не оставить вас исключительно с Хабаром, чтоб вы в свое удовольствие радовались войнам, ели все оправдания грязных городов, затопленных улиц, распиленных налогов. Жили в говне, нищите и бесправии и не задавали вопросов.
Любая работа лучше, чем попытка разговора с людьми, у которых есть только одна точка зрения - телика. А если человек говорит то, что отличается от телика - ему рейтинг 2.2 и клеймо нац предателя.
Как там сейчас Ольга работает, я ваще не представляю. Я так понимаю, старается просто гореть не так сильно, чтоб взорваться. Сейчас в НГ реально работают герои. Надеюсь, что когда диктатуры падут - общество поймет и оценит НГ по достоинству.
P.S. Но верится канеш слабо.
Любая работа лучше, чем попытка разговора с людьми, у которых есть только одна точка зрения - телика. А если человек говорит то, что отличается от телика - ему рейтинг 2.2 и клеймо нац предателя.
Как там сейчас Ольга работает, я ваще не представляю. Я так понимаю, старается просто гореть не так сильно, чтоб взорваться. Сейчас в НГ реально работают герои. Надеюсь, что когда диктатуры падут - общество поймет и оценит НГ по достоинству.
P.S. Но верится канеш слабо.
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