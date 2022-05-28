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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:09
Цитата:
----Германия признала холокост - да или нет ??
Артем Марусич:
не было такого, чтоб государство сказало, что оно было не право.
не было такого, чтоб государство сказало, что оно было не право.
----Германия признала холокост - да или нет ??
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:11
Цитата:
Конечно плохо, а вы считаете хорошо?
Артем Марусич:
Или же вы считаете, что США развязывая войны, поступала плохо?
Или же вы считаете, что США развязывая войны, поступала плохо?
Конечно плохо, а вы считаете хорошо?
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:13
Цитата:
8 лет, я говорил, что плохо отрывать от соседних стран куски территорий и финансировать сепаратистов, так как сам жил в соседней стране, где не хотел бы видеть поддержку сепаратистов. Мне страшно, что в моей стране есть те, кто выступает на стране стран, отрывающих от своих соседей куски территорий.
Когда бомбили Югославию, я как и все мои друзья прогуливал уроки в школе и играл на гитаре в том числе антивоенные песни. И так же фанател от участников антивоенного движения. Когда я слушал и играл Кино, я знал и знаю, что Цой говорил правду, то как он видит и не сомневался в его словах:
Цитата:
Я все еще не сними. Пусть сами идут, но их не затолкаешь.
Цитата:
И 2000 лет война - война без особых причин,война - дело молодых, лекарство против морщинКрасная-красная кровь через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава, через три она снова жива
Вот с тех самых времен, я уже понял, что мы живем с идиотами, которые всю нашу историю поддерживают войны. С каждым годом я убеждаюсь в том, что Цой был прав. Смущает только количество идиотов.
А что? Мои принципы с детства не поменялись, я до сих пор считаю, что войны это плохо. Просто удивляюсь в последнее время, что людоедов становится больше.
[Исправлено: Артем Марусич, 30.05.2022 - 00:14]
elektron:
8 лет, Югославия
8 лет, Югославия
8 лет, я говорил, что плохо отрывать от соседних стран куски территорий и финансировать сепаратистов, так как сам жил в соседней стране, где не хотел бы видеть поддержку сепаратистов. Мне страшно, что в моей стране есть те, кто выступает на стране стран, отрывающих от своих соседей куски территорий.
Когда бомбили Югославию, я как и все мои друзья прогуливал уроки в школе и играл на гитаре в том числе антивоенные песни. И так же фанател от участников антивоенного движения. Когда я слушал и играл Кино, я знал и знаю, что Цой говорил правду, то как он видит и не сомневался в его словах:
Цитата:
Они говорят: им нельзя рисковать, Потому что у них есть дом, в доме горит свет.
Я все еще не сними. Пусть сами идут, но их не затолкаешь.
Цитата:
И 2000 лет война - война без особых причин,война - дело молодых, лекарство против морщинКрасная-красная кровь через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава, через три она снова жива
Вот с тех самых времен, я уже понял, что мы живем с идиотами, которые всю нашу историю поддерживают войны. С каждым годом я убеждаюсь в том, что Цой был прав. Смущает только количество идиотов.
А что? Мои принципы с детства не поменялись, я до сих пор считаю, что войны это плохо. Просто удивляюсь в последнее время, что людоедов становится больше.
[Исправлено: Артем Марусич, 30.05.2022 - 00:14]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:17
Цитата:
----А где она сейчас , какая именно ???
Артем Марусич:
что в моей стране
что в моей стране
----А где она сейчас , какая именно ???
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:18
Цитата:
Я считаю, что плохо. Но это же вы, оправдываете людоедов, ссылаясь на то, что и другие ели людей.
К чему вы мне рассказывали про Югославию и 8 лет? Я то знаю, что войны это плохо и выступаю против войны. А зачем вы на них ссылаетесь? Что бы оправдать текущую войну? Если вы считаете, войны - плохим делом, почему отстаиваете позиции тех, кто их развязывает?
Опять же, можете не отвечать, я ответил выше.
elektron:
Конечно плохо, а вы считаете хорошо?
Конечно плохо, а вы считаете хорошо?
Я считаю, что плохо. Но это же вы, оправдываете людоедов, ссылаясь на то, что и другие ели людей.
К чему вы мне рассказывали про Югославию и 8 лет? Я то знаю, что войны это плохо и выступаю против войны. А зачем вы на них ссылаетесь? Что бы оправдать текущую войну? Если вы считаете, войны - плохим делом, почему отстаиваете позиции тех, кто их развязывает?
Опять же, можете не отвечать, я ответил выше.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:21
Цитата:
Та рядом с которой есть сосед, оторвавший от соседней страны кусок. Таких стран не очень много на глобусе. Вы не промахнетесь если сделаете предположение.
Гога:
А где она сейчас , какая именно ???
А где она сейчас , какая именно ???
Та рядом с которой есть сосед, оторвавший от соседней страны кусок. Таких стран не очень много на глобусе. Вы не промахнетесь если сделаете предположение.
(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:22
Цитата:
А как же международное право на самоопределение? Вы может не заметили, после чего это произошло? Я уже отмечал, после незаконного и насильственного захвата власти, избранной большинством. Но это же другое.
Артем Марусич:
8 лет, я говорил, что плохо отрывать от соседних стран куски территорий и финансировать сепаратистов
8 лет, я говорил, что плохо отрывать от соседних стран куски территорий и финансировать сепаратистов
А как же международное право на самоопределение? Вы может не заметили, после чего это произошло? Я уже отмечал, после незаконного и насильственного захвата власти, избранной большинством. Но это же другое.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:24
Цитата:
Артем Марусич:
--Германия признала холокост - да или нет ??
--Германия признала холокост - да или нет ??
(Полноправные пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:27
Цитата:
отвечал уже. Я против войны, но преступник должен быть наказан. Или вы не согласны? Иначе преступная масса начнёт управлять процессом. Можете тоже не отвечать, я не обижусь. Лучше позабодтесь о жителях США, коих по 80 человек в день убивают.
[Исправлено: elektron, 29.05.2022 - 19:29]
Артем Марусич:
К чему вы мне рассказывали про Югославию и 8 лет? Я то знаю, что войны это плохо и выступаю против войны. А зачем вы на них ссылаетесь? Что бы оправдать текущую войну? Если вы считаете, войны - плохим делом, почему отстаиваете позиции тех, кто их развязывает? Опять же, можете не отвечать, я ответил выше.
К чему вы мне рассказывали про Югославию и 8 лет? Я то знаю, что войны это плохо и выступаю против войны. А зачем вы на них ссылаетесь? Что бы оправдать текущую войну? Если вы считаете, войны - плохим делом, почему отстаиваете позиции тех, кто их развязывает? Опять же, можете не отвечать, я ответил выше.
отвечал уже. Я против войны, но преступник должен быть наказан. Или вы не согласны? Иначе преступная масса начнёт управлять процессом. Можете тоже не отвечать, я не обижусь. Лучше позабодтесь о жителях США, коих по 80 человек в день убивают.
[Исправлено: elektron, 29.05.2022 - 19:29]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:28
Цитата:
----Нету у вас Родины
Артем Марусич:
Та рядом с которой есть сосед, оторвавший от соседней страны кусок. Таких стран не очень много на глобусе. Вы не промахнетесь если сделаете предположение.
Та рядом с которой есть сосед, оторвавший от соседней страны кусок. Таких стран не очень много на глобусе. Вы не промахнетесь если сделаете предположение.
----Нету у вас Родины
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 01:12
Цитата:
1. Международное право на самоопределение используется сепаратистами.
2. Сепаратизм в основном запрещен.
3. Россия путем двух войн не дало самоопределиться Ичкерии
4. Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов
5. В Л/ДНР определяться стали офицеры ФСБ, граждане РФ, ставшие министрами обороны
6. В демократических странах, народ меняет свою власть. Так как все ошибаются, случается так, что и власть ошибается и тогда народ в своей стране ее меняет.
Делают вид, что не ошибаются, только диктаторы. В демократических странах, бывают протесты, импичменты и власть лишена «сакральности». Это просто люди, которых они выбрали. Если считают, что власть как это часто бывает - скурвилась - меняют на новую. Пусть сами решают, да?
А что, если власть скатится в диктатуру или станет другим образом неугодна народу? Народ должен ее терпеть и страдать? А если ее свергнет, то за это его нужно бомбить? Может, дадим право, украинцам самим выбирать свою власть?
Цитата:
Во примерно тут я был последнии 20 лет. Я это понимал, верил в это и с каждым днем все больше в этом убеждался.
Дом ветров - Сага о наемниках
Lumen - Государство
Элизиум - Ад наш
Louna - Пропаганда
С чего вдруг, 24 февраля, все решили, что все творчество на котором мы выросли, это на самом деле было не о нашем мире, а заказ госдепа о несуществующих в мире вещах? Типа, фантазии, а не история и наблюдения текущей реальности? Нет, все верно пели.
Всегда были бессмысленные войны, всегда были государства убивающие своих граждан, всегда были трусливые и кровожадные правители, всегда они использовали пропаганду, она всегда влияла на людей. Именно по этому она существует.
Если бы такое не происходило и не работало, у нас бы просто не было этих слов. Мы бы не могли понять о чем эти песни, если бы в них пели о никогда не происходивших в природе вещах. Но мы понимаем о чем они поют.
Просто в РФ пропаганда настолько сильна и столько технологична, что минимальный процент людей может понять где именно и в чем их обманывают. Минимум чем когда либо в истории.
Людей не смутило, когда 60 минут превратились в 120, потом в 180, сейчас 60 минут, это уже 300, но зачем задумываться и считать?
Уже стало бессмысленно гуглить на русском языке. Новости на любом другом: арабском, китайском, французском, немецком - они полностью отличаются от новостей на русском. Они буквально противоположны.
Российская пропаганда просто ссылается на зарубежные новости, но переводит их переворачивая смысл. Люди же не прочтут альджазиру или синантюс какие нить сами переведя, им будет достаточно пересказа пропагандистами.
elektron:
А как же международное право на самоопределение? Вы может не заметили, после чего это произошло? Я уже отмечал, после незаконного и насильственного захвата власти, избранной большинством. Но это же другое.
А как же международное право на самоопределение? Вы может не заметили, после чего это произошло? Я уже отмечал, после незаконного и насильственного захвата власти, избранной большинством. Но это же другое.
1. Международное право на самоопределение используется сепаратистами.
2. Сепаратизм в основном запрещен.
3. Россия путем двух войн не дало самоопределиться Ичкерии
4. Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов
5. В Л/ДНР определяться стали офицеры ФСБ, граждане РФ, ставшие министрами обороны
6. В демократических странах, народ меняет свою власть. Так как все ошибаются, случается так, что и власть ошибается и тогда народ в своей стране ее меняет.
Делают вид, что не ошибаются, только диктаторы. В демократических странах, бывают протесты, импичменты и власть лишена «сакральности». Это просто люди, которых они выбрали. Если считают, что власть как это часто бывает - скурвилась - меняют на новую. Пусть сами решают, да?
А что, если власть скатится в диктатуру или станет другим образом неугодна народу? Народ должен ее терпеть и страдать? А если ее свергнет, то за это его нужно бомбить? Может, дадим право, украинцам самим выбирать свою власть?
Цитата:
Я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час, Но если верить глазам и ушам, – Больше в несколько раз. И мы могли бы вести войну Против тех, кто против нас, Так как те, кто против тех, кто против нас, Не справляются с ними без нас.
Во примерно тут я был последнии 20 лет. Я это понимал, верил в это и с каждым днем все больше в этом убеждался.
Дом ветров - Сага о наемниках
Lumen - Государство
Элизиум - Ад наш
Louna - Пропаганда
С чего вдруг, 24 февраля, все решили, что все творчество на котором мы выросли, это на самом деле было не о нашем мире, а заказ госдепа о несуществующих в мире вещах? Типа, фантазии, а не история и наблюдения текущей реальности? Нет, все верно пели.
Всегда были бессмысленные войны, всегда были государства убивающие своих граждан, всегда были трусливые и кровожадные правители, всегда они использовали пропаганду, она всегда влияла на людей. Именно по этому она существует.
Если бы такое не происходило и не работало, у нас бы просто не было этих слов. Мы бы не могли понять о чем эти песни, если бы в них пели о никогда не происходивших в природе вещах. Но мы понимаем о чем они поют.
Просто в РФ пропаганда настолько сильна и столько технологична, что минимальный процент людей может понять где именно и в чем их обманывают. Минимум чем когда либо в истории.
Людей не смутило, когда 60 минут превратились в 120, потом в 180, сейчас 60 минут, это уже 300, но зачем задумываться и считать?
Уже стало бессмысленно гуглить на русском языке. Новости на любом другом: арабском, китайском, французском, немецком - они полностью отличаются от новостей на русском. Они буквально противоположны.
Российская пропаганда просто ссылается на зарубежные новости, но переводит их переворачивая смысл. Люди же не прочтут альджазиру или синантюс какие нить сами переведя, им будет достаточно пересказа пропагандистами.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 01:41
Цитата:
Я так понимаю, что преступником вы считаете Украину.
Опустим тот факт, что войну там развязали офицеры ФСБ.
Каково преступление? С каждым годом количество жертв конфликта неуклонно сокращалось. В 2019 там вроде было 25 погибших. Речь в 20-ых годах шла если не на единицы, то на десятки в год максимум. Оправдываю ли я это? Безусловно нет! Воюющие идиоты всегда были и будут.
Кто судья? Пустила ли туда РФ миротворцев ООН? Кто признал независимость Л\ДНР? Кто поддержал ввод Российских войск в Украину? Поддержали Сирия, в которой была армия РФ, Белоруссия, в Которой была армия РФ. Северная Корея - диктатура как и все предыдущие страны и Эритрея (я хз доверяете ли вы ей в праве судить, не уверен, что правильно написал название страны).
Одним словом ни одна нормальная страна, не поддержала «приговор» РФ. А те что поддержали, нормальными назвать сложно.
Теперь, что касается наказания (напомню, что в последние годы, там умирали если не единицы в год, то десятки максимум). Там по-моему спустя месяц мин обороны РФ говорило про тысячу погибших военнослужащих РФ. Уверен, что они назвали минимум, не думаю, что там погибла пара человек, а они сказали, что тысяча. Плюс, это потери только мин обороны, там нет потерь внутренних войск, которых туда отправляли, там нет потерь Л/ДНР.
Была угасающая война Украины с сепаратистами (РФ так в Чечне десяток лет воевала) даже без учета того, что она была развязана РФ - нафиг лезть? То есть, это на ваш взгляд было бы нормально, если бы США под конец Чеченской войны разбомбила бы пол России? Ну мол, самоопределение, должен же кто то наказать и т.д.?
Нет! Не нормально! Плохо что воевали эти страны внутри себя! Надо было добавить в эту войну еще и РФ? Ну правильно вы говорите, и так было 8 лет войны, это было плохо! Так зачем вы отстаиваете позицию тех, кто в это пекло закинул РФ на прямую, с авиацией, ракетными войсками, флотом? Что там? Тише стало? Проверьте статистику, 25-75, сколько там за предыдущий год было? Ну сейчас то точно десятки тысяч уже по обе стороны, если считать всех, а не как выгодно. Это под сотню тысяч обрубков, которые будут ползать по этим странам и милостыню просить.
Вы уверены, что ваш судья кукухой не поехал? За убийство десятков невинных, убивать десятки тысяч невинных? Это не очень гуманное правосудие на мой взгляд. Это больше походит на стандартного сошедшего с ума диктатора, у которого какие то свои отдельные от реальности представления о правосудии и справедливости.
elektron:
Я против войны, но преступник должен быть наказан. Или вы не согласны? Иначе преступная масса начнёт управлять процессом. Можете тоже не отвечать, я не обижусь.
Я против войны, но преступник должен быть наказан. Или вы не согласны? Иначе преступная масса начнёт управлять процессом. Можете тоже не отвечать, я не обижусь.
Я так понимаю, что преступником вы считаете Украину.
Опустим тот факт, что войну там развязали офицеры ФСБ.
Каково преступление? С каждым годом количество жертв конфликта неуклонно сокращалось. В 2019 там вроде было 25 погибших. Речь в 20-ых годах шла если не на единицы, то на десятки в год максимум. Оправдываю ли я это? Безусловно нет! Воюющие идиоты всегда были и будут.
Кто судья? Пустила ли туда РФ миротворцев ООН? Кто признал независимость Л\ДНР? Кто поддержал ввод Российских войск в Украину? Поддержали Сирия, в которой была армия РФ, Белоруссия, в Которой была армия РФ. Северная Корея - диктатура как и все предыдущие страны и Эритрея (я хз доверяете ли вы ей в праве судить, не уверен, что правильно написал название страны).
Одним словом ни одна нормальная страна, не поддержала «приговор» РФ. А те что поддержали, нормальными назвать сложно.
Теперь, что касается наказания (напомню, что в последние годы, там умирали если не единицы в год, то десятки максимум). Там по-моему спустя месяц мин обороны РФ говорило про тысячу погибших военнослужащих РФ. Уверен, что они назвали минимум, не думаю, что там погибла пара человек, а они сказали, что тысяча. Плюс, это потери только мин обороны, там нет потерь внутренних войск, которых туда отправляли, там нет потерь Л/ДНР.
Была угасающая война Украины с сепаратистами (РФ так в Чечне десяток лет воевала) даже без учета того, что она была развязана РФ - нафиг лезть? То есть, это на ваш взгляд было бы нормально, если бы США под конец Чеченской войны разбомбила бы пол России? Ну мол, самоопределение, должен же кто то наказать и т.д.?
Нет! Не нормально! Плохо что воевали эти страны внутри себя! Надо было добавить в эту войну еще и РФ? Ну правильно вы говорите, и так было 8 лет войны, это было плохо! Так зачем вы отстаиваете позицию тех, кто в это пекло закинул РФ на прямую, с авиацией, ракетными войсками, флотом? Что там? Тише стало? Проверьте статистику, 25-75, сколько там за предыдущий год было? Ну сейчас то точно десятки тысяч уже по обе стороны, если считать всех, а не как выгодно. Это под сотню тысяч обрубков, которые будут ползать по этим странам и милостыню просить.
Вы уверены, что ваш судья кукухой не поехал? За убийство десятков невинных, убивать десятки тысяч невинных? Это не очень гуманное правосудие на мой взгляд. Это больше походит на стандартного сошедшего с ума диктатора, у которого какие то свои отдельные от реальности представления о правосудии и справедливости.
1
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 01:42
Цитата:
Вот блин..
Я то как то про это и не задумывался..
Артем Марусич:
Люди же не прочтут альджазиру или синантюс какие нить сами переведя, им будет достаточно пересказа пропагандистами
Люди же не прочтут альджазиру или синантюс какие нить сами переведя, им будет достаточно пересказа пропагандистами
Вот блин..
Я то как то про это и не задумывался..
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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 01:54
Цитата:
У вас спор физика с лириком. Артем - романтик - за всё хорошее и против всего плохого - я и сам был такой когда-то. Но жизнь - она жестокая штука, где правила устанавливает сильный. Когда сильный один - царит мир и спокойствие, потому что никто не смеет ничего сказать. Но когда появляется другой, который уверен в своих силах и не согласен с текущим положением - получается конфликт. Таких примеров можно и в быту тысячи найти - и везде свой масштаб: где-то ограничиваются оскорблениями, где-то синяками, где-то - тяжкими телесными, а где-то и войнами.
elektron:
Но это же другое.
Но это же другое.
У вас спор физика с лириком. Артем - романтик - за всё хорошее и против всего плохого - я и сам был такой когда-то. Но жизнь - она жестокая штука, где правила устанавливает сильный. Когда сильный один - царит мир и спокойствие, потому что никто не смеет ничего сказать. Но когда появляется другой, который уверен в своих силах и не согласен с текущим положением - получается конфликт. Таких примеров можно и в быту тысячи найти - и везде свой масштаб: где-то ограничиваются оскорблениями, где-то синяками, где-то - тяжкими телесными, а где-то и войнами.
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