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elektron:

А как же международное право на самоопределение? Вы может не заметили, после чего это произошло? Я уже отмечал, после незаконного и насильственного захвата власти, избранной большинством. Но это же другое.



Я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час, Но если верить глазам и ушам, – Больше в несколько раз. И мы могли бы вести войну Против тех, кто против нас, Так как те, кто против тех, кто против нас, Не справляются с ними без нас.

Цитата:1. Международное право на самоопределение используется сепаратистами.2. Сепаратизм в основном запрещен.3. Россия путем двух войн не дало самоопределиться Ичкерии4. Самоопределялся Крым под дулами российских автоматов5. В Л/ДНР определяться стали офицеры ФСБ, граждане РФ, ставшие министрами обороны6. В демократических странах, народ меняет свою власть. Так как все ошибаются, случается так, что и власть ошибается и тогда народ в своей стране ее меняет.Делают вид, что не ошибаются, только диктаторы. В демократических странах, бывают протесты, импичменты и власть лишена «сакральности». Это просто люди, которых они выбрали. Если считают, что власть как это часто бывает - скурвилась - меняют на новую. Пусть сами решают, да?А что, если власть скатится в диктатуру или станет другим образом неугодна народу? Народ должен ее терпеть и страдать? А если ее свергнет, то за это его нужно бомбить? Может, дадим право, украинцам самим выбирать свою власть?Цитата:Во примерно тут я был последнии 20 лет. Я это понимал, верил в это и с каждым днем все больше в этом убеждался.Дом ветров - Сага о наемникахLumen - ГосударствоЭлизиум - Ад нашLouna - ПропагандаС чего вдруг, 24 февраля, все решили, что все творчество на котором мы выросли, это на самом деле было не о нашем мире, а заказ госдепа о несуществующих в мире вещах? Типа, фантазии, а не история и наблюдения текущей реальности? Нет, все верно пели.Всегда были бессмысленные войны, всегда были государства убивающие своих граждан, всегда были трусливые и кровожадные правители, всегда они использовали пропаганду, она всегда влияла на людей. Именно по этому она существует.Если бы такое не происходило и не работало, у нас бы просто не было этих слов. Мы бы не могли понять о чем эти песни, если бы в них пели о никогда не происходивших в природе вещах. Но мы понимаем о чем они поют.Просто в РФ пропаганда настолько сильна и столько технологична, что минимальный процент людей может понять где именно и в чем их обманывают. Минимум чем когда либо в истории.Людей не смутило, когда 60 минут превратились в 120, потом в 180, сейчас 60 минут, это уже 300, но зачем задумываться и считать?Уже стало бессмысленно гуглить на русском языке. Новости на любом другом: арабском, китайском, французском, немецком - они полностью отличаются от новостей на русском. Они буквально противоположны.Российская пропаганда просто ссылается на зарубежные новости, но переводит их переворачивая смысл. Люди же не прочтут альджазиру или синантюс какие нить сами переведя, им будет достаточно пересказа пропагандистами.