Отправлено: - 23:56

Гога:

Список войн



Цитата:Отлично. То есть, так как вы поддерживаете войну, получается, что США - это очень хорошая страна. Раз на вела так много войн. И раз война это добро, то США - добрейшая страна.Или же вы считаете, что США развязывая войны, поступала плохо? Если вы считаете, что развязывать войны плохо, то почему вы поддерживаете текущую?Отвечать не нужно, потому, что пропаганда, объяснила вам, что это не война (как и все остальные войны РФ), а спец операция (как и все остальные войны). И что эта спец операция очень хорошая.Государства так поступали всегда, не было такого, чтоб государство сказало, что оно было не право. Так говорил только народ, а государства стояли до последнего.Но люди попавшие под воздействие пропаганды, отключались от нее только тогда, когда это начинало касаться их непосредственно. Когда начинали чувствовать экономические последствия, когда начинали хоронить знакомых, переживать за своих детей.Часто на то, что бы понять, что война это плохо - уходили годы, последствия всегда были ужасны. В США ветераны хотяб могут свободно передвигаться в инвалидных колясках и уровень пенсий позволяет достойно дить, в наших странах солдаты без ног окажутся в тюрьме отсутствия инфраструктуры до конца их дней. Это будет ужасно. Это уже ужаснее чем когда либо в современной РФ.