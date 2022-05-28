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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44335
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
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Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1221
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:06
#90
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:26
#91
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Цитата:
Артем Марусич:
Сравнивайте:

-----Запросто !!! Сша 1776- 2022 года --276 раз .Русь , Россия , СССР ,РФ --- 860--2022 года -196 раз . С 1945 по 1991 год --США 126 , СССР 28 .С 1991 по 2022 - США - 18 , РФ - 13 .Три примечания - 1))Сша - за 246 лет , Русь , Россия , СССР ,РФ - за 1162 года , 2) Как вы любите , сами просчитайте в % отношении , 3)Помимо того, что часть своих территорий США выкупали, ими еще были развязаны войны за свою более 200-летнюю историю. ------------Список войн и конфликтов, проведенных исключительно на чужих территориях . ---А Русь практически всегда на своей и рядом , территории .
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
393
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:34
#92
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Цитата:
elektron:
США

Еще раз. Если есть люди, которые едят других людей, я не с ними. Людоедов поддерживаете вы. Мои кумиры этот Леннон в США как активный участник антивоенного движения. Долорес О’Риордан в Ирландии противостоящая ИРА, In Evil Hour из Англии против политики UK. Я плачу, когда слушаю Zombie.

Эти люди выступали против войн, развязанными их странами. А вы, выступаете за войну, пытаясь прикрыться тем, что и другие тупые кровожадные дебилы убивали.

Да, во всех странах есть упыри, да, Ирландия тоже скатывалась в откровенный терроризм как и РФ - но я на стороне тех, кто выступает против войны, даже если ее развязывает близкое к тебе государство.

Я удивлён, что мне приходится взрослым людям, пояснять, что война это плохо. Как будто, только в моем мире показывали Форест Гампа.

Ну, что вы мне хотите доказать? Что война это хорошо? Что воевать можно, так как другие воевали? Вы хотите мне доказать, что люди выступающие против войны собственных государств - плохие? В каком мире, выступать против войны, это плохо? С кем вы? Кто ваши кумиры? Извините, не знал, что сейчас модно поддерживать войну. В

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:36
#93
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Цитата:
Гога:
РФ голосовал их совет безопасности. Посмотрите, сколько там силовиков.

---На то он и называется так - безопасности .Цитата:
Артем Марусич:
Запрещают прямые выборы,

---Это что , в Сша прямые выборы то ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:42
#94
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну, что вы мне хотите доказать?

---Это вы что -то доказать , а что -не могу понять ? Кто здесь где -то сказал , что война - это хорошо ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:44
#95
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Цитата:
Артем Марусич:

Ну сравнил , не в вашу пользу , получается
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9511
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:48
#96
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Цитата:
Артем Марусич:
Людоедов поддерживаете вы.

Вот только не нужно этого с больной головы, на здоровую. Это у вас там убивают по 80-ть человек, в том числе и детей-подростков, в день.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9511
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:51
#97
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Цитата:
Артем Марусич:
Эти люди выступали против войн, развязанными их странами. А вы, выступаете за войну, пытаясь прикрыться тем, что и другие тупые кровожадные дебилы убивали.

Ой как задело то походу, ну всё началось... Все тупые? :lol:
Да я как бы тоже против войны, но преступники должны быть наказаны. Или вы опять против?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:52
#98
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Цитата:
elektron:

---Один изворачивался как уж на сковородке , теперь вот второй вновь вылез . Ведь ни на один вопрос не ответил , толко вода .
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9511
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:54
#99
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну, что вы мне хотите доказать? Что война это хорошо? Что воевать можно, так как другие воевали?

Вам я ничего доказывать не собираюсь, раз сами не видите. Где вы были все 8-мь лет? Где вы были когда бомбили Югославию, Ирак, Сирию, Ливию? Что это вас вдруг, так за Украинку зацепило?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
393
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 23:56
#100
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Цитата:
Гога:
Список войн

Отлично. То есть, так как вы поддерживаете войну, получается, что США - это очень хорошая страна. Раз на вела так много войн. И раз война это добро, то США - добрейшая страна.

Или же вы считаете, что США развязывая войны, поступала плохо? Если вы считаете, что развязывать войны плохо, то почему вы поддерживаете текущую?

Отвечать не нужно, потому, что пропаганда, объяснила вам, что это не война (как и все остальные войны РФ), а спец операция (как и все остальные войны). И что эта спец операция очень хорошая.

Государства так поступали всегда, не было такого, чтоб государство сказало, что оно было не право. Так говорил только народ, а государства стояли до последнего.

Но люди попавшие под воздействие пропаганды, отключались от нее только тогда, когда это начинало касаться их непосредственно. Когда начинали чувствовать экономические последствия, когда начинали хоронить знакомых, переживать за своих детей.

Часто на то, что бы понять, что война это плохо - уходили годы, последствия всегда были ужасны. В США ветераны хотяб могут свободно передвигаться в инвалидных колясках и уровень пенсий позволяет достойно дить, в наших странах солдаты без ног окажутся в тюрьме отсутствия инфраструктуры до конца их дней. Это будет ужасно. Это уже ужаснее чем когда либо в современной РФ.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:00
#101
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Цитата:
Артем Марусич:
то почему вы поддерживаете текущую?

----Откуда вы это взяли ????
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:01
#102
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Цитата:
elektron:
так за Украинку зацепило?

---Фамилие такое ;-) Легко ему издалека рассуждать
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9511
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:06
#103
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Цитата:
Гога:
Ведь ни на один вопрос не ответил , толко вода .

Ну так, так удобно, всех обозвать идиотами, а за что Ливию разбомбили, так и не ответил. Хотя понятно по политическим мотивам, Каддафи позволил себе много (пытался весь материк от доллара избавить, чем сейчас Путин и занимается) Ладно Ирак, порошочек в мешочке типа нашли, что в итоге так и не смогли доказать. Вот и наговаривают чепуху всякую.

[Исправлено: elektron, 29.05.2022 - 19:08]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5361
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 30.05.22 - 00:07
#104
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Цитата:
Артем Марусич:
Отвечать не нужно,

--Почему не нужно ? Надо . Вы где - нибудь читали здесь , что я высказывался по этому поводу ??Цитата:
Артем Марусич:
что пропаганда, объяснила вам,

---Тяжело ей со мною , мозги пока ещё есть , как и критическое мышление .Артем Марусич:
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