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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 103 из 103«1...101102103
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:36
#1531
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Мост
А какой запах...
Кто то помнит, что здесь мы когда то купались?


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:39
#1532
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Цитата:
Don Julio:
Владимирский Централ

Саша Северный, под настроение..
Давно не играла в голове
Из недавних - Когда меня ты позовешь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:41
#1533
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И так, наша цель, пройтись впервые в нашей жизни по той лестнице..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:43
#1534
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Цитата:
111:
Жигит

Что, лошадь, его - скинула?... :lol: :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:43
#1535
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Идем дальше.
Пришлось взвалить на себя самокат..
Я же мужчина..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:45
#1536
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Цитата:
drakon:
Что, лошадь, его - скинула?.

Наверно, теперь с птицей, вероятно сокол..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:47
#1537
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По пути смотрим на летающий согым..
Это так цены на конину летят и летят, вместе с конями вероятно..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:49
#1538
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Ну вот и долгожданная лестница..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:53
#1539
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Пройденное и проплытое, с высоты птичьего полета..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:55
#1540
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Поднявшись, видим второго летящего коня..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 23:57
#1541
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С этих домов наверно вид шикарный, и на Затоболовку и на речку..
Ниче не загораживает и на высоте..



[Исправлено: 111, 29.05.2022 - 23:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.05.22 - 00:03
#1542
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Какая интересная переписка у меня сейчас была..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.05.22 - 00:05
#1543
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Цитата:
111:
С этих домов наверно вид шикарный, и на Затоболовку

Наверное, шлагбаумами - загородили.
Не зайдёшь, прости так, в дом... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.05.22 - 00:07
#1544
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Ну что то там делается..
Пока я занят делами..


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Страница 103 из 103«1...101102103
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