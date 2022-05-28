Отправлено: - 21:43

Артем Марусич:

В случае с РФ мы знаем. И мы имеем сейчас, абсолютную диктатуру, абсолютно безумного диктатора, который угрожает ядерным оружием, и людей окружающих его, которые подобное поддерживают. 100% думы проголосовало за независимость Л/ДНР. В РФ на таком уровне нельзя иметь иное от диктатора мнение. Вас просто не пустят на такой уровень, если вы будете иметь иное мнение.

Цитата:Вы сами понимаете, что вы пишите? 100% думы?Я лично не знаю результатов, но если и так. Как может проголосовать 100%, если диктатор? Как Путин может влиять 100% на думу. Вы сами отдаёте себе отчёт в том, что пишите? А если и 100% поддержка, так может он тогда всё правильно делает? Вы же не будете тут теперь утверждать и доказывать, что он просто на всю думу влияние имеет? Я был бы очень удивлён.