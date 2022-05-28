Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 56% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44335
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13665
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 21:41
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
мы имеем сейчас, абсолютную диктатуру,

Само собой.
Просто дискутируют с тобой одни россияне, наврят ли ты их убедишь хоть в чем то..
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
388
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 21:42
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Карта

Сейчас ссылаться на план дропшот, когда часть СССР уже в нато…. Вам не кажется, что он скорее всего малость устарел? Или вы думаете, что США будет бомбить своих союзников? Это как найти планы руси по производству копий и на этом основании странам Азии напасть на РФ, так как на той территории хотели колоть войска орды. У вас сейчас есть безумный диктатор, который сейчас угрожает ядерным ударом. Рядом с этим человеком, нет людей, готовых сказать, что это плохо и опасно. Во всяком случае, публично такого не говорят.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13665
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 21:43
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Так и что в этом списке построено в Костанае?

Ты еще у меня на Узкой спроси, кто во дворе мне что то построил.
Речь за СССР в целом, а не за отдельный город.
Тебе с Германии это не понять..
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9505
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 21:43
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В случае с РФ мы знаем. И мы имеем сейчас, абсолютную диктатуру, абсолютно безумного диктатора, который угрожает ядерным оружием, и людей окружающих его, которые подобное поддерживают. 100% думы проголосовало за независимость Л/ДНР. В РФ на таком уровне нельзя иметь иное от диктатора мнение. Вас просто не пустят на такой уровень, если вы будете иметь иное мнение.

Вы сами понимаете, что вы пишите? 100% думы? :-x Я лично не знаю результатов, но если и так. Как может проголосовать 100%, если диктатор? Как Путин может влиять 100% на думу. Вы сами отдаёте себе отчёт в том, что пишите? А если и 100% поддержка, так может он тогда всё правильно делает? Вы же не будете тут теперь утверждать и доказывать, что он просто на всю думу влияние имеет? Я был бы очень удивлён. :lol: 8-)
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5349
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 29.05.22 - 21:52
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Вы рассказываете про какие-то байки из склепа

---Как быстро можно , оказывается промыть мозги ?Цитата:
Артем Марусич:
про такие-то планы времен СССР

--Цитата:
Артем Марусич:
Были ли они? Чем вы их подтверждаете?

----Конечно не было !!! И плана **Дропшот** не было . И , вообще , всего , что было до вашего переезда - не было , все вымыли .
Профайл
Страница 6 из 6«1...456
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нурбанчик, 111, Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS