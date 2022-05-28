Отправлено: - 21:01

Артем Марусич:

Если бы не война в Украине и не угрозы ядерной войны от РФ

[Исправлено: Гога, 29.05.2022 - 18:02]

Цитата:---- Неправда !!!-------А ещё не было СССР , и тем более -РФ .=----**1853-1856 – вторжение в Китай.1853 – вторжение в Аргентину и Никарагуа.1854 – уничтожение никарагуанского города Сан Хуан дель Норте.1854 – попытка захвата Гавайских островов.1855 – вторжение и переворот в Никарагуа.1855 – вторжение на Фиджи и в Уругвай.1856 – вторжение в Панаму.1858 – интервенция на Фиджи, геноцид.1858 – вторжение в Уругвай.1859 – нападение на японский форт Таку.1859 – вторжение в Анголу.1860 – вторжение в Панаму.1863 – карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония).1864 – военная экспедиция в Японию.1865 – вторжение в Парагвай, геноцид, 85% населения уничтожено.1865 – интервенция Панаму, госпереворот.1866 – нападение на Мексику.1866 – карательная экспедиция в Китай.1867 – нападение на острова Мидвэй.1868 – многократные вторжения в Японию.1868 – вторжение в Уругвай и Колумбию.1874 – ввод войск в Китай и на Гавайи.1876 – вторжение в Мексику.1878 – нападение на Самоа.1882 – ввод войск в Египет.1888 – нападение на Корею.1889 – карательная экспедиция на Гавайи.1890 – введение войск на Гаити.1890 – введение войск в Аргентину.1891 – интервенция в Чили.1891 – карательная экспедиция на Гаити.1893 – введение войск на Гавайи, вторжение в Китай.1894 – интервенция в Никарагуа.1894-1896 – вторжение в Корею.1894-1895 – война в Китае.1895 – вторжение в Панаму.1896 – вторжение в Никарагуа.1898 – захват Филиппин, геноцид (600 000 филиппинцев).1898 – вторжение в порт Сан Хуан дел Сур (Никарагуа).1898 – захват Гавайских островов.1899-1901 – война с Филиппинами.1899 – вторжение в никарагуанский порт Блюфилдз.1901 – ввод войск в Колумбию.1902 – вторжение в Панаму.1903 – ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику, Сирию.1904 – ввод войск в Корею, Марокко.1904-1905 – вмешательство в Русско-Японскую войну.1905 – вмешательство в революцию в Гондурасе.1905 – ввод войск Мексику.1905 – ввод войск в Корею.1906 – вторжение на Филиппины.1906-1909 – вторжение на Кубу.1907 – операции в Никарагуа.1907 – вмешательство в революцию в Доминиканской Республике.1907 – участие в войне Гондураса с Никарагуа.1908 – вторжение в Панаму.1910 – вторжение в Блюфилдз и Коринто (Никарагуа).1911 – интервенция в Гондурас.1911 – геноцид на Филиппинах.1911 – введение войск в Китай.1912 – захват Гаваны (Куба).1912 – интервенция в Панаму во время выборов.1912 – вторжение в Гондурас.1912-1933 – оккупация Никарагуа.1914 – интервенция в Доминиканскую Республику.1914-1918 – серия вторжений в Мексику.1914-1934 – оккупация Гаити.1916-1924 – оккупация Доминиканской Республики.1917-1933 – оккупация Кубы.1918-1922 – оккупация российского Дальнего Востока.**