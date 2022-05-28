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Артем Марусич: Если бы не война в Украине и не угрозы ядерной войны от РФ
---- Неправда !!!-------А ещё не было СССР , и тем более -РФ .=----**1853-1856 – вторжение в Китай.1853 – вторжение в Аргентину и Никарагуа.1854 – уничтожение никарагуанского города Сан Хуан дель Норте.1854 – попытка захвата Гавайских островов.1855 – вторжение и переворот в Никарагуа.1855 – вторжение на Фиджи и в Уругвай.1856 – вторжение в Панаму.1858 – интервенция на Фиджи, геноцид.1858 – вторжение в Уругвай.1859 – нападение на японский форт Таку.1859 – вторжение в Анголу.1860 – вторжение в Панаму.1863 – карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония).1864 – военная экспедиция в Японию.1865 – вторжение в Парагвай, геноцид, 85% населения уничтожено.1865 – интервенция Панаму, госпереворот.1866 – нападение на Мексику.1866 – карательная экспедиция в Китай.1867 – нападение на острова Мидвэй.1868 – многократные вторжения в Японию.1868 – вторжение в Уругвай и Колумбию.1874 – ввод войск в Китай и на Гавайи.1876 – вторжение в Мексику.1878 – нападение на Самоа.1882 – ввод войск в Египет.1888 – нападение на Корею.1889 – карательная экспедиция на Гавайи.1890 – введение войск на Гаити.1890 – введение войск в Аргентину.1891 – интервенция в Чили.1891 – карательная экспедиция на Гаити.1893 – введение войск на Гавайи, вторжение в Китай.1894 – интервенция в Никарагуа.1894-1896 – вторжение в Корею.1894-1895 – война в Китае.1895 – вторжение в Панаму.1896 – вторжение в Никарагуа.1898 – захват Филиппин, геноцид (600 000 филиппинцев).1898 – вторжение в порт Сан Хуан дел Сур (Никарагуа).1898 – захват Гавайских островов.1899-1901 – война с Филиппинами.1899 – вторжение в никарагуанский порт Блюфилдз.1901 – ввод войск в Колумбию.1902 – вторжение в Панаму.1903 – ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику, Сирию.1904 – ввод войск в Корею, Марокко.1904-1905 – вмешательство в Русско-Японскую войну.1905 – вмешательство в революцию в Гондурасе.1905 – ввод войск Мексику.1905 – ввод войск в Корею.1906 – вторжение на Филиппины.1906-1909 – вторжение на Кубу.1907 – операции в Никарагуа.1907 – вмешательство в революцию в Доминиканской Республике.1907 – участие в войне Гондураса с Никарагуа.1908 – вторжение в Панаму.1910 – вторжение в Блюфилдз и Коринто (Никарагуа).1911 – интервенция в Гондурас.1911 – геноцид на Филиппинах.1911 – введение войск в Китай.1912 – захват Гаваны (Куба).1912 – интервенция в Панаму во время выборов.1912 – вторжение в Гондурас.1912-1933 – оккупация Никарагуа.1914 – интервенция в Доминиканскую Республику.1914-1918 – серия вторжений в Мексику.1914-1934 – оккупация Гаити.1916-1924 – оккупация Доминиканской Республики.1917-1933 – оккупация Кубы.1918-1922 – оккупация российского Дальнего Востока.**
Артем Марусич: Нет. Наоборот, уверен, что идиотов много. Этот тред, тому доказательство.
Самокритично!
Цитата:
Артем Марусич: Согласитесь, когда в РФ президент показывает ролики о том, как его ядерные ракеты летят во Флориду - большинство избирателей в США все же предпочтет отказаться от финансирования образования и здравоохранения в пользу обороны.
Скажу больше! Даже когда он не показывает ролики, даже когда он молчит, когда есть, идёт, сидит это лучшее доказательство! Всё, что бы он ни делал, или не-делал это лучшее доказательство его агрессивных замыслов! А иначе, что!? Все американские, да и не толтко,расходы на оружие-зря!? Даже мысль об этом страшна!
Артем Марусич: как его ядерные ракеты летят во Флориду
----А кто первый начал ?? Вы про это знаете ---*После того как фашистская Германия была повержена, США были так напуганы силой Советской Армии, что были вынуждены разработать специальную стратегию - «Дропшот». План нападения на СССР и союзников.1)В короткие сроки планировалось сбросить на территорию Советского Союза 300 атомных боекомплектов и 250 000 тонн обычных бомб и снарядов. В результате бомбардировки планировалось уничтожить минимум 85 % промышленности страны, до 96 % промышленности дружественных Союзу стран и 6,7 млн населения государства. 2)Следующий шаг - высадка сухопутных сил НАТО. Планировалось привлечь к атаке 250 дивизий, из них войска союзников насчитывались в количестве 38 подразделений. Оккупационные действия должны были поддерживаться авиацией, в количестве 5 армий (7400 самолётов). В это же время все морские и океанские коммуникации должны быть захвачены ВМС НАТО. 3)Третий шаг операции «Дропшот» - план уничтожения СССР и стирания его с политической карты мира. Под этим подразумевалось использование всех известных видов оружия: атомного, стрелкового, химического, радиологического и биологического. 4)Завершающий этап - это разделение оккупированной территории на 4 зоны и размещение войск НАТО в крупнейших городах. Как говорилось в документах: «Особое внимание уделить физическому уничтожению коммунистов».**
Гога: Зачем скатываться ?? Может лучше поделиться с ними гамбургером , стаканом чистой воды ?? А не наращивать военную мощь ??
Только в рамках борьбы с назревающим голодом, который спровоцирован вторжением РФ в Украину, США собирается принять дополнительный пакет поддержки для борьбы с голодом в размере 11 млрд $. Напишите, какая страна делится большим кол-вом «бургеров и чистой водой».
От кого США планируют защищаться? Ну как я писал выше, к примеру от тех стран, президенты которых, показывают ролики, как их ядерное оружие ударяет по Флориде.
Ну покажите ролик, где президент США, показывает как их ядерные ракеты летят в РФ, а зрители встречают это аплодисментами.
Вы рассказываете про какие-то байки из склепа, про такие-то планы времен СССР. Были ли они? Чем вы их подтверждаете? Живы ли те люди, у которых были те идеи? Кто их поддерживал? Поддерживали ли их? Их поддерживало большинство?
Так обычно бывает (вы не можете назвать процент поддерживающих идею), когда это фейк. Как те самые «нацики» в Украине. Сколько их в процентах? Больше или меньше чем в РФ или Казахстане? На сколько больше? Вы бы знали ответы на эти вопросы, не будь это фейком.
В случае с РФ мы знаем.
И мы имеем сейчас, абсолютную диктатуру, абсолютно безумного диктатора, который угрожает ядерным оружием, и людей окружающих его, которые подобное поддерживают. 100% думы проголосовало за независимость Л/ДНР. В РФ на таком уровне нельзя иметь иное от диктатора мнение. Вас просто не пустят на такой уровень, если вы будете иметь иное мнение.
Кто выступил против того, чтоб показывать подобные ролики? Кто раскритиковал диктатора? Кто ужаснулся тому, что подобные угрозы вызывают аплодисменты? Это уже тоталитарная власть, когда окружение аплодирует абсолютно неприемлемым вещам, когда уже невозможно хотя бы не поддерживать безумие.
Артем Марусич: Ну покажите ролик, где президент США, показывает как их ядерные ракеты летят в РФ, а зрители встречают это аплодисментами.
Ой, да ладно, как на Ирак нападали "опять" - порошочек в пакетике, вот и все доказательства (усы, лапы, хвост) И нет страны, в том формате, что она была. Вам вот сосед не понравится, ну диктатор какой. Тоже мешочек подбросить и уничтожить?
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