Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 99 из 100«1...979899100»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:24
#1471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Где переспросил? Хорош пургу гнать

Уже показал, после чего переспросил.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:26
#1472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
давно ты себя стал "МЫ" величать??)))

Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
Ответ устраивает?
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1184
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:28
#1473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..

Ты за себя отвечай, а не за всех
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:31
#1474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..

А для меня, мы это наш свободный народ И что кому нравится, тот то и признаёт, хоть Крым, хоть ЛДНР. Главное свобода выбора. Где никто никому не навязывает, что это есть, а каждый сам для себя определяет. :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 29.05.2022 - 13:33]
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1184
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:31
#1475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы, это большинство казахстанцев

Большинство казахстанцев адекватные и имеют способность рассуждать, это видно даже по этому форуму. Так что судя по твоим комментариям, таких как ты "МЫ" в Казахстане и 10% не наберется
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:32
#1476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогуляемся?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:33
#1477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Казахстане и 10% не наберется

Что то мне подсказывает, что мы тогда и Крым должны были признать..
Но как то вот не признаем..
Почему?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:34
#1478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему?

Тут всё просто есть попы, а есть лизы :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:38
#1479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тут всё просто есть попы, а есть

Хочешь сказать что наш народ кому то вам делает Это?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:41
#1480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, плетусь за задом кухарки..

Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:41
#1481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хочешь сказать что наш народ кому то вам делает Это?

Я тебе уже говорил, пиши за себя и не нужно обобщать. Это раз.
Второе, что хотел сказать , я уже написал выше.
Третье, то что ты выдумываешь, оставь в будущем при себе, буду пренебреженно благодарен. Ибо твои выдуманные потуги, просто напрягают. :lol: 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:42
#1482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тебе уже говорил, пиши за себя и не нужно обобщать. Это раз.

Речь идет о 90 процентах, о чем сказал твой коллега..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:44
#1483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Третье, то что ты выдумываешь,

Для тебя нацисты с Русича выдумка?
Шпигель свой почитай..
Или ты их защищаешь, нацистов?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:45
#1484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Речь идет о 90 процентах, о чем сказал твой коллега..

Ну что это, какой ещё коллега? Прекращай уже. :-P Я с тобой без коллег общаюсь, пока. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13653
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:46
#1485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну что это, какой ещё коллега? Прекращай уже. Я с тобой без коллег общаюсь, пока.

А я ему говорю про остальные 90, про которые ты сказал, что они лижут там что то, намекнул..
Профайл
Страница 99 из 100«1...979899100»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS