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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:24
Цитата:
Уже показал, после чего переспросил.
elektron:
Где переспросил? Хорош пургу гнать
Где переспросил? Хорош пургу гнать
Уже показал, после чего переспросил.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:26
Цитата:
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
Ответ устраивает?
гражданин СССР:
давно ты себя стал "МЫ" величать??)))
давно ты себя стал "МЫ" величать??)))
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
Ответ устраивает?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:28
Цитата:
Ты за себя отвечай, а не за всех
111:
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
Ты за себя отвечай, а не за всех
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:31
Цитата:
А для меня, мы это наш свободный народ И что кому нравится, тот то и признаёт, хоть Крым, хоть ЛДНР. Главное свобода выбора. Где никто никому не навязывает, что это есть, а каждый сам для себя определяет.
[Исправлено: elektron, 29.05.2022 - 13:33]
111:
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
Мы, это большинство казахстанцев, наше правительство и наш президент, не признающих никакой Крым, Луганск и так далее..
А для меня, мы это наш свободный народ И что кому нравится, тот то и признаёт, хоть Крым, хоть ЛДНР. Главное свобода выбора. Где никто никому не навязывает, что это есть, а каждый сам для себя определяет.
[Исправлено: elektron, 29.05.2022 - 13:33]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:31
Цитата:
Большинство казахстанцев адекватные и имеют способность рассуждать, это видно даже по этому форуму. Так что судя по твоим комментариям, таких как ты "МЫ" в Казахстане и 10% не наберется
111:
Мы, это большинство казахстанцев
Мы, это большинство казахстанцев
Большинство казахстанцев адекватные и имеют способность рассуждать, это видно даже по этому форуму. Так что судя по твоим комментариям, таких как ты "МЫ" в Казахстане и 10% не наберется
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:33
Цитата:
Что то мне подсказывает, что мы тогда и Крым должны были признать..
Но как то вот не признаем..
Почему?
гражданин СССР:
Казахстане и 10% не наберется
Казахстане и 10% не наберется
Что то мне подсказывает, что мы тогда и Крым должны были признать..
Но как то вот не признаем..
Почему?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:34
Цитата:
Тут всё просто есть попы, а есть лизы
111:
Почему?
Почему?
Тут всё просто есть попы, а есть лизы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:38
Цитата:
Хочешь сказать что наш народ кому то вам делает Это?
elektron:
Тут всё просто есть попы, а есть
Тут всё просто есть попы, а есть
Хочешь сказать что наш народ кому то вам делает Это?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:41
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:41
Цитата:
Я тебе уже говорил, пиши за себя и не нужно обобщать. Это раз.
Второе, что хотел сказать , я уже написал выше.
Третье, то что ты выдумываешь, оставь в будущем при себе, буду пренебреженно благодарен. Ибо твои выдуманные потуги, просто напрягают.
111:
Хочешь сказать что наш народ кому то вам делает Это?
Хочешь сказать что наш народ кому то вам делает Это?
Я тебе уже говорил, пиши за себя и не нужно обобщать. Это раз.
Второе, что хотел сказать , я уже написал выше.
Третье, то что ты выдумываешь, оставь в будущем при себе, буду пренебреженно благодарен. Ибо твои выдуманные потуги, просто напрягают.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:42
Цитата:
Речь идет о 90 процентах, о чем сказал твой коллега..
elektron:
тебе уже говорил, пиши за себя и не нужно обобщать. Это раз.
тебе уже говорил, пиши за себя и не нужно обобщать. Это раз.
Речь идет о 90 процентах, о чем сказал твой коллега..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:44
Цитата:
Для тебя нацисты с Русича выдумка?
Шпигель свой почитай..
Или ты их защищаешь, нацистов?
elektron:
Третье, то что ты выдумываешь,
Третье, то что ты выдумываешь,
Для тебя нацисты с Русича выдумка?
Шпигель свой почитай..
Или ты их защищаешь, нацистов?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:45
Цитата:
Ну что это, какой ещё коллега? Прекращай уже. Я с тобой без коллег общаюсь, пока.
111:
Речь идет о 90 процентах, о чем сказал твой коллега..
Речь идет о 90 процентах, о чем сказал твой коллега..
Ну что это, какой ещё коллега? Прекращай уже. Я с тобой без коллег общаюсь, пока.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 18:46
Цитата:
А я ему говорю про остальные 90, про которые ты сказал, что они лижут там что то, намекнул..
elektron:
Ну что это, какой ещё коллега? Прекращай уже. Я с тобой без коллег общаюсь, пока.
Ну что это, какой ещё коллега? Прекращай уже. Я с тобой без коллег общаюсь, пока.
А я ему говорю про остальные 90, про которые ты сказал, что они лижут там что то, намекнул..
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