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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 96 из 96«1...949596
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:43
#1426
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Российская армия, ее костяк..

В 2016 году Мильчакову жмет руку и вручает награду глава республики Крым Сергей Аксенов в присутствии тогдашнего помощника Президента РФ Владислава Суркова. Сам Мильчаков, впрочем, не стеснялся в выражениях, критикуя на своей странице в ВК руководство ЛНР, показывая что ему абсолютно плевать на этот показушный «антифашизм»: «Конституция ЛНР и ж*довская рожа Плотницкого запретила пропаганду национализма:) мы на это как-то клали. Как был коловрат на флаге, так и останется и Русич как были группой правых националистов, так и останемся».

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:45
#1427
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Цитата:
гражданин СССР:
Это ты по фото определил? Я

Да, на фоне сожженных украинцев..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:49
#1428
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Вот они, российские войска..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:49
#1429
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Цитата:
111:
Да, на фоне сожженных украинцев..

Это про тех, что в доме профсоюзов в Одессе?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:52
#1430
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Обычные патриоты оккупантов..

1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП2.
Другая Россия3.
Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память»4. ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“5. ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ6. Движение «Александр Баркашов»7. Национально-державная партия России — НДПР8. Народная национальная партия — ННП9. Истинное русское национальное единство — ИРНЕ10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА)12. Гвардия Христа13. Национальный союз — НС14. Союз православных хоругвеносцев— СПХ15. Союз русского народа — СРН16. Северное братство — СБ17. Чёрная Сотня18. Движение Парабеллум19. Национал-социалистическая партия Руси — НСПР20. Партия Свободы — ПС21. Русский Образ
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:53
#1431
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Вот эти более радикальны

1. Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ2. Национал-социалистическое общество — НСО3. Национал-большевистская партия — НБП4. Славянский союз — СС5. Фронт национал-революционного действия (ФНРД)6. Русский общенациональный союз — РОНС7. Лига обороны Москвы8. Формат 18
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:57
#1432
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Денис Пушилин наградил бойцов батальона «Сомали» высшими государственными наградами.
У одного из награждённых солдат Романа Воробьева можно заметить крайне интересную нашивку- переделанная «Мертвая голова» с эмблемой 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» от бренда «Рейх», а также символ Валькнут (три пересекающихся треугольника).
«Уже третью неделю занимаемся очисткой Мариуполя от фашистских гадов. Все нас встречают там с добрыми, душевными словами», — утверждает командир отдельного мотострелкового батальона «Сомали» 1-го армейского корпуса подполковник Тимур Курилкин.
Как происходит денацификация, наглядно: Российского солдата с нацистской символикой награждают за денацификацию...
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13618
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:59
#1433
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Цитата:
Don Julio:
а в твоём ПТУ,

Я не заканчивал профтехучилище.
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