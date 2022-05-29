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Российская армия, ее костяк..В 2016 году Мильчакову жмет руку и вручает награду глава республики Крым Сергей Аксенов в присутствии тогдашнего помощника Президента РФ Владислава Суркова. Сам Мильчаков, впрочем, не стеснялся в выражениях, критикуя на своей странице в ВК руководство ЛНР, показывая что ему абсолютно плевать на этот показушный «антифашизм»: «Конституция ЛНР и ж*довская рожа Плотницкого запретила пропаганду национализма:) мы на это как-то клали. Как был коловрат на флаге, так и останется и Русич как были группой правых националистов, так и останемся».