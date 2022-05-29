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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 95 из 96«1...93949596»
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Куратор темы: 111
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1169
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:22
#1411
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Цитата:
111:
Пока производство не налажено, время надо.

Тогда откуда у ДНР и ЛНР столько НАТОвского трофейного оружия?? :lol: Наверное с неба падает, как манна?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1204
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:28
#1412
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Цитата:
111:
Это не знание, это информация..

А и в чем для тебя разница?
:lol:
Таки кухаркин зат, это знание или информация?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:29
#1413
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Цитата:
гражданин СССР:
Тогда откуда у ДНР и ЛНР столько НАТОвского трофейного оружия??

Почему трофейного?
Тот же крейсер, что потопили, украинские движки по моему, суперджеты, французское там на 85 процентов, и тд и тп, Сименсу привет с поездами, это что, все захваченное?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:31
#1414
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Цитата:
Don Julio:
Таки кухаркин зат, это знание или информация?

Это информация.
Знаниям учат в школе.
Не знал?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1204
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:33
#1415
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Цитата:
111:
Знаниям учат в школе. Не знал?

Стесняюсь узнать, а в твоём ПТУ, который ты закончил, у тебя эти знания отобрали -навсегда и совсем!?
:-o :lol:
И как ты всё это время без них?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:34
#1416
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Цитата:
гражданин СССР:
ВСУшники зигуют. П

Как этот патриот россиянин, воюющий сейчас на Украине?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:35
#1417
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Или эти, на фоне убитых и сожженных украинцев?

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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1169
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:36
#1418
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Цитата:
111:
Как этот патриот россиянин, воюющий сейчас на Украине?

На стороне нацистской украины? Так ты хотел сказать?))) Только это не патриот России. Это нацист, как и нацисты украинцы
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:37
#1419
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А это кто, русский патриот?

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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1169
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:37
#1420
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Цитата:
111:
Почему трофейного?

Т.е НАТО поставляет России свое вооружение? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:38
#1421
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Цитата:
гражданин СССР:
Только это не патриот России. Это нацист, как и нацисты

Ну воюет то по приказу Путина .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:39
#1422
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Цитата:
гражданин СССР:
НАТО поставляет России свое вооружение?

Само собой, поставляло к российскому вооружению самое необходимое.
Для этого изучи сперва оружие, из чего же из чего же из чего же..
Те же чипы или другая электроника..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:41
#1423
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А это кто?

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9482
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:42
#1424
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Цитата:
111:
А это кто, русский патриот?

Это Штирлиц. И чтоб никто не догодался.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1169
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 16:42
#1425
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Цитата:
111:
Ну воюет то по приказу Путина .

Это ты по фото определил? Я вот не вижу))))
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Страница 95 из 96«1...93949596»
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