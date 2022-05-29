Отправлено: - 16:29

гражданин СССР:

Тогда откуда у ДНР и ЛНР столько НАТОвского трофейного оружия??

Цитата:Почему трофейного?Тот же крейсер, что потопили, украинские движки по моему, суперджеты, французское там на 85 процентов, и тд и тп, Сименсу привет с поездами, это что, все захваченное?