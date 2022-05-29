Всякая всячина обо всем и обо всех.

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Экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак: ✔️ [Хватит ли у армии России сил и ресурсов?] Хватит. Резервы есть, они созданы с учётом самого неблагоприятного развития геополитической обстановки. Если произойдёт «крайний случай», то Россия способна вести полномасштабную войну с серьёзным противником в течение нескольких лет. Поэтому я с нескрываемым удовольствием читаю все эти очередные, повторяемые украинской пропагандой заявления, что у русских заканчиваются «Калибры», больше нет танков, не хватает солдат. ✔️ Мы не ведём войну. Идёт специальная военная операция, в ней участвуют не все наши вооружённые силы, а только часть из них. Мобилизация не объявлена. На передовой — только военнослужащие по контракту и добровольцы. Ракет и снарядов хватает и будет хватать до конца боевых действий, сколько бы они ни длились. ✔️ [Сколько могут ещё продолжаться военные действия на Украине?] Думаю, о скорой победе мечтать не стоит. На разгром хорошо подготовленного и вооружённого противника, каким сегодня являются ВСУ, потребуется время. Если, конечно, не будут приняты какие-нибудь кардинальные политические решения. ✔️ Не надо забывать, что против нас воюют такие же, как мы, люди: славяне, украинцы и русские. У них только мозги набекрень за восемь последних лет повернули, но они такие же смелые и стойкие, как наши солдаты. У них есть грамотные командиры. Тем больше чести российской армии и ополченцам Донбасса, которые побеждают такого сильного врага. ✔️ [С недооценкой противника покончено полностью?] Сделаны верные выводы. Спокойно, методично, стараясь не терять своих солдат и беречь мирных жителей, наша армия продвигается вперёд. Тактика выбрана верная. Но она не предусматривает быстрых побед. ✔️ Не надо ждать на Украине быстрых военных успехов. На первом этапе спецоперации мы получили урок: наскоком эту отлично подготовленную Западом к войне и пропитанную ядом фашистской идеологии страну не взять. Америка и Европа продолжают поставлять Украине вооружения и боеприпасы и будут продолжать поставлять. Западу выгодна долгая война, там всё ещё надеются Россию измотать и ослабить. ✔️ Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке. Солдаты ВСУ занимают верхние этажи высотных зданий, а внизу они держат гражданское население, прикрываются им. Также в настоящие крепости превращаются крупные промышленные предприятия. Но и мы перешли на методу городского боя времён Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно, а городов на пути наших войск будет ещё много, поэтому эта работа надолго. ✔️ [Где наши войска должны остановиться?] Если под властью нынешнего киевского режима останется хоть один квадратный метр земли, он сразу же будет напичкан оружием, и оттуда начнут стрелять по России, по русским. Эта фашистская дрянь как раковая опухоль: она способна распространяться дальше и дальше. Её необходимо уничтожить до конца. ✔️ В Советском Союзе с ней покончили с бандеровщиной, покончит с ней и Россия. Нам деваться некуда. Воюем с фашизмом, и не только украинским, не на жизнь, а на смерть. Или мы их, или они нас. Правда на нашей стороне. Мы победим, но надо набраться мужества и терпения. ✔️ Поляки под национальным флагом не пойдут ни на Белоруссию, ни на Украину. В Донбасс, куда-нибудь на Львовщину или Тернопольщину могут отправиться наёмники, добровольцы, волонтёры — как их ни назови, но никак не военнослужащие польской армии. Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень чёткую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши. В глобальной ядерной войне, а именно такой неизбежно станет Третья мировая, победителей не будет.