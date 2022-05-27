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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44333
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13566
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 12:58
#105
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Цитата:
elektron:
Не знаю, говорят одно, делают другое. Лично

Ты не понял простого вопроса?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9465
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:00
#106
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Цитата:
111:
Ты не понял простого вопроса?

Ты не читатель, ты писатель?
Вопрос понял и ответил
Цитата:
elektron: Не знаю, говорят одно, делают другое.
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1197
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:26
#107
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Цитата:
Артем Марусич:
Судя по фоткам, я так понимаю, что и на цивильного фотокора денег нет.

Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
:-o
Цитата:
Артем Марусич:
По сабжу - два момента: 1. Если не вы платите за новости - за них платят другие.

По сабжу- ещё момент: Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!
Или я не прав!?
Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13566
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:34
#108
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Цитата:
elektron:
Не знаю, говорят одно, делают другое.

Так они поддерживают Зеленского?
Мне не надо, что они там себе делают где то другое, непонятно чего, личная жизнь мне их по барабану.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9465
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:37
#109
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Цитата:
111:
личная жизнь мне их по барабану.

Да мне как то тоже :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13566
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:43
#110
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Цитата:
elektron:
Да мне как то тоже

Ну вот видишь..
Ты там как навальненок, прешь против Германии, своей Родины.
А тем не менее

-«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих», — приводит ТАСС комментарий представителей администрации Макрона."

Если украинцы нацисты, зачем Германии спасать нацистов?
Это означает только, что придуманная пропаганда России идет только на свой российский телевизер.
Никто в здравом уме не верит, что Украинский народ и его защитники это нацисты..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9465
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:53
#111
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Цитата:
111:
Ты там как навальненок,

Не это твоя роль. ;-) Цитата:
111:
Если украинцы нацисты, зачем Германии спасать нацистов?

ДА затем, что там, среди пленных, военные НАТО, Франции, Германии и США в том числе. Это так к сведентю.
А причём тут Зеленский? Ты Вроде про поддержку Зеленского спрашивал? :-x
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13566
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 14:02
#112
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Цитата:
elektron:
ДА затем, что там, среди пленных, военные НАТО, Франции, Германии и США в том числе.

Врать не будем да?
Даже если и были советники, они бы нацистам что то там советовали?
Они молодцы, помогали как и твоя страна защищать украинский народ, его земли.
И они герои, просто обязаны жить.
И потому правильно, что за своих защитников эти страны делают все что можно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13566
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 14:04
#113
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Цитата:
elektron:
Ты Вроде про поддержку Зеленского спрашивал?

Спрашивал и твое правительство его поддерживает.
А иначе как, если его выбрал народ Германии?
Если бы немцы не поддерживали Зеленского, то поменяли бы Шольца.
Так понятно?
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