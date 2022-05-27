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«Люди наговорили друг другу столько...»
«Люди наговорили друг другу столько...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44333
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 12:58
Цитата:
Ты не понял простого вопроса?
elektron:
Не знаю, говорят одно, делают другое. Лично
Не знаю, говорят одно, делают другое. Лично
Ты не понял простого вопроса?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9465
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:00
Цитата:
Ты не читатель, ты писатель?
Вопрос понял и ответил
Цитата:
111:
Ты не понял простого вопроса?
Ты не понял простого вопроса?
Ты не читатель, ты писатель?
Вопрос понял и ответил
Цитата:
elektron: Не знаю, говорят одно, делают другое.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1197
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:26
Цитата:
Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
Цитата:
По сабжу- ещё момент: Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!
Или я не прав!?
Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?
Артем Марусич:
Судя по фоткам, я так понимаю, что и на цивильного фотокора денег нет.
Судя по фоткам, я так понимаю, что и на цивильного фотокора денег нет.
Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?
Цитата:
Артем Марусич:
По сабжу - два момента: 1. Если не вы платите за новости - за них платят другие.
По сабжу - два момента: 1. Если не вы платите за новости - за них платят другие.
По сабжу- ещё момент: Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!
Или я не прав!?
Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:34
Цитата:
Так они поддерживают Зеленского?
Мне не надо, что они там себе делают где то другое, непонятно чего, личная жизнь мне их по барабану.
elektron:
Не знаю, говорят одно, делают другое.
Не знаю, говорят одно, делают другое.
Так они поддерживают Зеленского?
Мне не надо, что они там себе делают где то другое, непонятно чего, личная жизнь мне их по барабану.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9465
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:37
Цитата:
Да мне как то тоже
111:
личная жизнь мне их по барабану.
личная жизнь мне их по барабану.
Да мне как то тоже
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:43
Цитата:
Ну вот видишь..
Ты там как навальненок, прешь против Германии, своей Родины.
А тем не менее
-«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих», — приводит ТАСС комментарий представителей администрации Макрона."
Если украинцы нацисты, зачем Германии спасать нацистов?
Это означает только, что придуманная пропаганда России идет только на свой российский телевизер.
Никто в здравом уме не верит, что Украинский народ и его защитники это нацисты..
elektron:
Да мне как то тоже
Да мне как то тоже
Ну вот видишь..
Ты там как навальненок, прешь против Германии, своей Родины.
А тем не менее
-«Президент Франции и федеральный канцлер Германии призвали освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих», — приводит ТАСС комментарий представителей администрации Макрона."
Если украинцы нацисты, зачем Германии спасать нацистов?
Это означает только, что придуманная пропаганда России идет только на свой российский телевизер.
Никто в здравом уме не верит, что Украинский народ и его защитники это нацисты..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9465
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 13:53
Цитата:
Не это твоя роль. Цитата:
ДА затем, что там, среди пленных, военные НАТО, Франции, Германии и США в том числе. Это так к сведентю.
А причём тут Зеленский? Ты Вроде про поддержку Зеленского спрашивал?
111:
Ты там как навальненок,
Ты там как навальненок,
Не это твоя роль. Цитата:
111:
Если украинцы нацисты, зачем Германии спасать нацистов?
Если украинцы нацисты, зачем Германии спасать нацистов?
ДА затем, что там, среди пленных, военные НАТО, Франции, Германии и США в том числе. Это так к сведентю.
А причём тут Зеленский? Ты Вроде про поддержку Зеленского спрашивал?
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 14:02
Цитата:
Врать не будем да?
Даже если и были советники, они бы нацистам что то там советовали?
Они молодцы, помогали как и твоя страна защищать украинский народ, его земли.
И они герои, просто обязаны жить.
И потому правильно, что за своих защитников эти страны делают все что можно..
elektron:
ДА затем, что там, среди пленных, военные НАТО, Франции, Германии и США в том числе.
ДА затем, что там, среди пленных, военные НАТО, Франции, Германии и США в том числе.
Врать не будем да?
Даже если и были советники, они бы нацистам что то там советовали?
Они молодцы, помогали как и твоя страна защищать украинский народ, его земли.
И они герои, просто обязаны жить.
И потому правильно, что за своих защитников эти страны делают все что можно..
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 14:04
Цитата:
Спрашивал и твое правительство его поддерживает.
А иначе как, если его выбрал народ Германии?
Если бы немцы не поддерживали Зеленского, то поменяли бы Шольца.
Так понятно?
elektron:
Ты Вроде про поддержку Зеленского спрашивал?
Ты Вроде про поддержку Зеленского спрашивал?
Спрашивал и твое правительство его поддерживает.
А иначе как, если его выбрал народ Германии?
Если бы немцы не поддерживали Зеленского, то поменяли бы Шольца.
Так понятно?
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