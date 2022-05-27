Отправлено: - 13:26

Артем Марусич:

Судя по фоткам, я так понимаю, что и на цивильного фотокора денег нет.

Артем Марусич:

По сабжу - два момента: 1. Если не вы платите за новости - за них платят другие.

Цитата:Я подобный вопрос задавал, за что меня перевели в вечные пользователи, таки здесь вопрос от уважаемого? Будет ли теперь здесь ответ, мне интересно?Цитата:По сабжу- ещё момент: Кто больше заплатит журналисту, тот и прав!Или я не прав!?Или похоронить свой талант крутя баранку доходнее, чем писать репортажи и новости в газеты?