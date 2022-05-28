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≡ За 2021 год Костанайская область расходовала на 23 млрд тенге больше, чем в предыдущем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44332
За 2021 год Костанайская область расходовала на 23 млрд тенге больше, чем в предыдущем
Отправлено: 28.05.22 - 02:55
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Сегодня, 27 мая, сессия областного маслихата утвердила отчет исполнительной власти по освоению бюджета. В приоритете, как обычно, была социальная сфера, на которую ушло 45% средств областной казны.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
Re: За 2021 год Костанайская область расходовала на 23 млрд...
Отправлено: 28.05.22 - 02:55
#1
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Цитата:
расходовала

Слово расходовала как-то не айс.
Не чётко отобразёвывает, что с этими таньгами случалося.
Предлагаю на демократическое голосование следующие термины.
Закапывала.
Профукивала.
Транжирила.
Коррумпиадила.
Склерозировала.
Ну и банально "осваивала на непойми что"

Можно выбирать в любом сочетании комбинацию терминов ошибкой не будет, кто их считал. :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4071
Re: За 2021 год Костанайская область расходовала на 23 млрд...
Отправлено: 29.05.22 - 09:39
#2
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Цитата:
По словам заместителя акима области, были «исполнены все планы и достигнуты все цели, поставленные перед бюджетом области».

Цитата:
«исполнены все планы и достигнуты все цели, поставленные перед бюджетом области».

Всё цифрами пугают, а что за ними?
Работу областного акима только по потраченным средствам измеряют?
Проведите анализ тов. Ищанов, рационально ли потрачены деньги?
На то ли они потрачены?
В каком состоянии объекты и сферы, на которые в прошлом (позапрошлом) году потрачено, чего вы добились?
Жить стало лучше?
Расскажите и не пугайте цифрами, цифра всего лишь цифра.
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