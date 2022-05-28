Отправлено: - 09:39

По словам заместителя акима области, были «исполнены все планы и достигнуты все цели, поставленные перед бюджетом области».

«исполнены все планы и достигнуты все цели, поставленные перед бюджетом области».

Цитата:Цитата:Всё цифрами пугают, а что за ними?Работу областного акима только по потраченным средствам измеряют?Проведите анализ тов. Ищанов, рационально ли потрачены деньги?На то ли они потрачены?В каком состоянии объекты и сферы, на которые в прошлом (позапрошлом) году потрачено, чего вы добились?Жить стало лучше?Расскажите и не пугайте цифрами, цифра всего лишь цифра.