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За 2021 год Костанайская область расходовала на 23 млрд тенге больше, чем в предыдущем
За 2021 год Костанайская область расходовала на 23 млрд тенге больше, чем в предыдущем
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