Отправлено: - 09:22

Rexyn: Я бы не была так категорична. В статье, которую вы прислали, ссылаются на Приказ от 2010 года, он утратил силу (просто перейдите по ссылке из статьи в базу законов и увидите). Сейчас действует другой Приказ от 2020 года.

Цитата:Я конечно не юрист, но по личному опыту знаю, в основе законотворчества есть принцип, который позволяет обжаловать его действие, если он ухудшает ныне действующее положение вещей и так же новый закон не имеет обратной силы. Мне лично приходилось пару раз с этим сталкиваться. Но возможно я в чем то ошибаюсь, у вас же наверняка есть юрист, попросите изучить вопрос.