Re: К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в...

Отправлено: - 17:17

Как говорил, Козьма Прутков: "..зри в корень..".



Кто такие депутаты: - люди которые попали по партийному списку, по гаранторованной "партийной "разнарядке": - кто то из-за престижа обладания депутатской корочкой ( большинство); кто то по просьбе акима, что бы были в маслихате "свои" люди; кто то из-за того что бы решать "свои" личные интересы.

Вот если была бы "мажоритарка" и люди бились на выборах за каждый голос в свою пользу, то там были бы те люди которые ХОТЯТ сделать для своих земляков, для своего округа , ЧТО ТО реальное, а не просто ОТБЫВАТЬ номер в маслихате и они бы СПРАШИВАЛИ с гос.органов по полной программе, потому что мы все знаем что там сидят и делают вид что работают абсалютно РАВНОДУШНЫЕ чиновники.