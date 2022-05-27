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≡ К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в Костанайской области относятся как к пустой формальности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44332
К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в Костанайской области относятся как к пустой формальности
Отправлено: 27.05.22 - 17:17
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Об этом сделал сообщение председатель областного общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ. Он выступил сегодня, 27 мая, на сессии областного маслихата, на которой депутаты утверждали отчет об исполнении бюджета за 2021 год.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3099
Re: К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в...
Отправлено: 27.05.22 - 17:17
#1
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Как говорил, Козьма Прутков: "..зри в корень..".

Кто такие депутаты: - люди которые попали по партийному списку, по гаранторованной "партийной "разнарядке": - кто то из-за престижа обладания депутатской корочкой ( большинство); кто то по просьбе акима, что бы были в маслихате "свои" люди; кто то из-за того что бы решать "свои" личные интересы.
Вот если была бы "мажоритарка" и люди бились на выборах за каждый голос в свою пользу, то там были бы те люди которые ХОТЯТ сделать для своих земляков, для своего округа , ЧТО ТО реальное, а не просто ОТБЫВАТЬ номер в маслихате и они бы СПРАШИВАЛИ с гос.органов по полной программе, потому что мы все знаем что там сидят и делают вид что работают абсалютно РАВНОДУШНЫЕ чиновники.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5279
Re: К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в...
Отправлено: 27.05.22 - 19:41
#2
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У отдела строительства нет бюджетной отчётности, вот это да, а почему????
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
32
Re: К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в...
Отправлено: 28.05.22 - 08:24
#3
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Жизнь показала, депутаты самого разного уровня не показывают и толики того, чего от них ожидают, потому что не те в депутаты проходят, не тех избирают.
В такой форме правления депутатство себя изжила.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
99
Re: К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в...
Отправлено: 28.05.22 - 10:33
#4
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А где был Серик Бектурганов 5 января 2022 года?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4071
Re: К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в...
Отправлено: 29.05.22 - 09:01
#5
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Контролировать бюджет - прямая обязанность маслихата и тов. Ищанова.
Чем вообще занят маслихат? Утверждает указания областного акимата?
Цитата:
Ильяс:
А где был Серик Бектурганов 5 января 2022 года?

А это здесь при чём?
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