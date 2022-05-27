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К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в Костанайской области относятся как к пустой формальности
К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в Костанайской области относятся как к пустой формальности
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