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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16638
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 08:25
#1351
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Цитата:
гражданин СССР:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше, продавая её другим покупателям на мировом рынке.

Так скоро и санкции отменят, лишь бы остановить сближение с (вставить любое)
:lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4071
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 09:22
#1352
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Цитата:
Rexyn: Я бы не была так категорична. В статье, которую вы прислали, ссылаются на Приказ от 2010 года, он утратил силу (просто перейдите по ссылке из статьи в базу законов и увидите). Сейчас действует другой Приказ от 2020 года.
Я конечно не юрист, но по личному опыту знаю, в основе законотворчества есть принцип, который позволяет обжаловать его действие, если он ухудшает ныне действующее положение вещей и так же новый закон не имеет обратной силы. Мне лично приходилось пару раз с этим сталкиваться. Но возможно я в чем то ошибаюсь, у вас же наверняка есть юрист, попросите изучить вопрос.
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