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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 23:55
Цитата:
Ну и теперь то же самое скажи про Путина и тема закрыта
111:
Ельцин прав, что сохранил Россию.
Ельцин прав, что сохранил Россию.
Ну и теперь то же самое скажи про Путина и тема закрыта
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 23:56
Цитата:
Прав ли он в том, что не дал ЛНР и ДНР воспользоваться международным правом на самоопределение?
111:
Зеленский прав, что делает все, чтобы защититься от оккупантов.
Зеленский прав, что делает все, чтобы защититься от оккупантов.
Прав ли он в том, что не дал ЛНР и ДНР воспользоваться международным правом на самоопределение?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 23:59
Цитата:
Типа того. Зачем писать лишнее, тем более не правду? Как только Украина нападёт на Магадан, дай знать. А то я опять не в курсе буду.
111:
К чему это? Из той же серии что Украина решила напасть на Магадан?
К чему это? Из той же серии что Украина решила напасть на Магадан?
Типа того. Зачем писать лишнее, тем более не правду? Как только Украина нападёт на Магадан, дай знать. А то я опять не в курсе буду.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 00:10
Цитата:
Хм..
Так ты про Путина?
Цитата:
Я не понял, тебе про кого сказать и в чем вопрос?
Почему ты извиваешься?
maxsaf:
Я разве тебя про Путина спрашивал? Я спрашивал про Зеленского: ты признаешь что сейчас Зеленский не прав, как я признал что тогда Путин был не прав?
Я разве тебя про Путина спрашивал? Я спрашивал про Зеленского: ты признаешь что сейчас Зеленский не прав, как я признал что тогда Путин был не прав?
Хм..
Так ты про Путина?
Цитата:
maxsaf: Ну и теперь то же самое скажи про Путина и т
Я не понял, тебе про кого сказать и в чем вопрос?
Почему ты извиваешься?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 00:12
Цитата:
Ну вообще то ты сказал, что Украина напасть должна была на Россию..
И тут что, опять отмазка?
elektron:
Типа того. Зачем писать лишнее, тем более не правду? Как только Украина нападёт на Магадан, дай
Типа того. Зачем писать лишнее, тем более не правду? Как только Украина нападёт на Магадан, дай
Ну вообще то ты сказал, что Украина напасть должна была на Россию..
И тут что, опять отмазка?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 00:14
Цитата:
Может что то про Назарбаева, или Меркель сказать, а может про Макрона?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 29.05.2022 - 08:00]
maxsaf:
Ну и теперь то же самое скажи про Путина
Ну и теперь то же самое скажи про Путина
Может что то про Назарбаева, или Меркель сказать, а может про Макрона?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 29.05.2022 - 08:00]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 01:49
Цитата:
Все с тобой ясно. Извиваешься как уж на сковородке, лишь бы не отвечать. Спорить с тобой бесполезно - это давно понятно. Несешь всякую чушь лишь бы что-то молоть.
111:
Может что то про Назарбаева, или Меркель сказать, а может про Макрошку?
Может что то про Назарбаева, или Меркель сказать, а может про Макрошку?
Все с тобой ясно. Извиваешься как уж на сковородке, лишь бы не отвечать. Спорить с тобой бесполезно - это давно понятно. Несешь всякую чушь лишь бы что-то молоть.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 01:50
Цитата:
Это твое перманентное состояние
111:
Я не понял
Я не понял
Это твое перманентное состояние
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 05:56
Цитата:
Он же с 5 утра бомбит детей, женщин и стариков)))
111:
Он чеченец, молодец,
Он чеченец, молодец,
Он же с 5 утра бомбит детей, женщин и стариков)))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 06:08
Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника воинам — освободителям от немецко-фашистских захватчиков, в том числе и подрыв
США провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна
Санкции Запада против России привели к беспрецедентному росту цен на энергоносители на Западе, включая бензин
США провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна
Санкции Запада против России привели к беспрецедентному росту цен на энергоносители на Западе, включая бензин
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 06:08
Рамзан Кадыров обратился к европейским лидерам, обвиняющим РФ в блокировании поставок зерна с Украины: «Настоящий голодомор устраивает Запад во всём мире, прикрываясь событиями на Украине. Как и стоило ожидать, виновата у них всегда Россия... Продовольственный кризис был предсказуем ещё после ограничительных мер в связи с пандемией 2020-го, и украинская пшеница, якобы заблокированная Россией, тут ни при чём. Настоящая причина — введённые против России и Белоруссии санкции».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 06:11
Украинские военные устроили тотальное мародёрство в Северодонецке. Забрали буквально все, что можно было забрать, взломали все двери, которые только можно было взломать. Об этом рассказывает местный житель, фиксируя все на камеру ещё до захода в город российских военных. "А после будут говорить, что это все сделали… непонятно кто"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 07:02
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше, продавая её другим покупателям на мировом рынке.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 07:39
Заместитель главного врача по организационно-методической работе медучреждения Луганской Республиканской детской больницы Сергей Макогонов: "На сегодняшний день в (Луганской) республиканской детской клинической больнице находятся пять детей, пострадавших во время удара ВСУ "Точкой-У" в Сватово. У детей минно-взрывные, осколочные ранения", - сказал он. Макогонов уточнил, что двое детей в состоянии средней степени тяжести находятся в хирургическом отделении, три ребенка – в реанимационном, один из них в крайне тяжелом состоянии "с довольно-таки сложными прогнозами на перспективу". "Наши врачи делают все возможное, оказывают максимум помощи, чтобы спасти этих детей. Наши возможности не безграничны, поэтому будем надеется на лучший исход"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 08:23
Цитата:
перехвалил
гражданин СССР:
111: Он чеченец, молодец,
Он же с 5 утра бомбит детей, женщин и стариков)))
111: Он чеченец, молодец,
Он же с 5 утра бомбит детей, женщин и стариков)))
перехвалил
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