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maxsaf:

Я разве тебя про Путина спрашивал? Я спрашивал про Зеленского: ты признаешь что сейчас Зеленский не прав, как я признал что тогда Путин был не прав?

maxsaf: Ну и теперь то же самое скажи про Путина и т

Цитата:Хм..Так ты про Путина?Цитата:Я не понял, тебе про кого сказать и в чем вопрос?Почему ты извиваешься?