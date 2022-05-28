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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 90 из 90«1...888990
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 23:55
#1336
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Цитата:
111:
Ельцин прав, что сохранил Россию.

Ну и теперь то же самое скажи про Путина и тема закрыта
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 23:56
#1337
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Цитата:
111:
Зеленский прав, что делает все, чтобы защититься от оккупантов.

Прав ли он в том, что не дал ЛНР и ДНР воспользоваться международным правом на самоопределение?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 23:59
#1338
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Цитата:
111:
К чему это? Из той же серии что Украина решила напасть на Магадан?

Типа того. Зачем писать лишнее, тем более не правду? Как только Украина нападёт на Магадан, дай знать. А то я опять не в курсе буду. 8-) 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 00:10
#1339
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Цитата:
maxsaf:
Я разве тебя про Путина спрашивал? Я спрашивал про Зеленского: ты признаешь что сейчас Зеленский не прав, как я признал что тогда Путин был не прав?

Хм..
Так ты про Путина?

Цитата:
maxsaf: Ну и теперь то же самое скажи про Путина и т


Я не понял, тебе про кого сказать и в чем вопрос?
Почему ты извиваешься?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 00:12
#1340
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Цитата:
elektron:
Типа того. Зачем писать лишнее, тем более не правду? Как только Украина нападёт на Магадан, дай

Ну вообще то ты сказал, что Украина напасть должна была на Россию..
И тут что, опять отмазка?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 00:14
#1341
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Цитата:
maxsaf:
Ну и теперь то же самое скажи про Путина

Может что то про Назарбаева, или Меркель сказать, а может про Макрошку?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 01:49
#1342
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Цитата:
111:
Может что то про Назарбаева, или Меркель сказать, а может про Макрошку?

Все с тобой ясно. Извиваешься как уж на сковородке, лишь бы не отвечать. Спорить с тобой бесполезно - это давно понятно. Несешь всякую чушь лишь бы что-то молоть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16636
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 01:50
#1343
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Цитата:
111:
Я не понял

Это твое перманентное состояние
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 05:56
#1344
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Цитата:
111:
Он чеченец, молодец,

Он же с 5 утра бомбит детей, женщин и стариков)))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 06:08
#1345
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Рижская дума рассматривает все варианты сноса памятника воинам — освободителям от немецко-фашистских захватчиков, в том числе и подрыв
США провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна
Санкции Запада против России привели к беспрецедентному росту цен на энергоносители на Западе, включая бензин
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 06:08
#1346
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Рамзан Кадыров обратился к европейским лидерам, обвиняющим РФ в блокировании поставок зерна с Украины: «Настоящий голодомор устраивает Запад во всём мире, прикрываясь событиями на Украине. Как и стоило ожидать, виновата у них всегда Россия... Продовольственный кризис был предсказуем ещё после ограничительных мер в связи с пандемией 2020-го, и украинская пшеница, якобы заблокированная Россией, тут ни при чём. Настоящая причина — введённые против России и Белоруссии санкции».
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 06:11
#1347
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Украинские военные устроили тотальное мародёрство в Северодонецке. Забрали буквально все, что можно было забрать, взломали все двери, которые только можно было взломать. Об этом рассказывает местный житель, фиксируя все на камеру ещё до захода в город российских военных. "А после будут говорить, что это все сделали… непонятно кто"
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.05.22 - 07:02
#1348
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше, продавая её другим покупателям на мировом рынке.
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