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"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44332
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 16:31
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума государств - членов ЕАЭС, на котором заявил, что Казахстан является и будет сторонником развития евразийской интеграции на деловой основе.
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Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 28.05.22 - 18:21
Ответка Путину..
Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..
Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..
(Полноправные пользователи)
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- 27.09.10
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- 371
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 20:47
Цитата:
Это тебе Путин сказал? Там своих полно старых танков на сохранении которые передают ополченцам ЛДНР.
111:
Ответка Путину.. Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..
Ответка Путину.. Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..
Это тебе Путин сказал? Там своих полно старых танков на сохранении которые передают ополченцам ЛДНР.
Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 28.05.22 - 21:13
Цитата:
Что значит "перебрать"? Значение слова перебрать: "Разобрав на части, собрать снова с целью ремонта или исправления ошибки". Путин что собирается ремонтировать наши БМП?
111:
Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62,
Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62,
Что значит "перебрать"? Значение слова перебрать: "Разобрав на части, собрать снова с целью ремонта или исправления ошибки". Путин что собирается ремонтировать наши БМП?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9456
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 21:13
Цитата:
Ну там прямая линия, без изв. просто прямая наверное.
viktorian85:
Это тебе Путин сказал?
Это тебе Путин сказал?
Ну там прямая линия, без изв. просто прямая наверное.
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 21:24
Цитата:
Белоруссия скоро даст, очередь за Казахстаном.
Разобранные у них двушки.
Время надо.
Потому по складам всего мира ищут живые копейки..
[Исправлено: 111, 28.05.2022 - 21:24]
olegggon:
Путин что собирается ремонтировать наши БМП?
Путин что собирается ремонтировать наши БМП?
Белоруссия скоро даст, очередь за Казахстаном.
Разобранные у них двушки.
Время надо.
Потому по складам всего мира ищут живые копейки..
[Исправлено: 111, 28.05.2022 - 21:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9456
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 21:27
Цитата:
Кому и что даст, стесняюсь спросить? И почему за Казахстаном очередь?, тоже дать хочется?
111:
Белоруссия скоро даст, очередь за Казахстаном.
Белоруссия скоро даст, очередь за Казахстаном.
Кому и что даст, стесняюсь спросить? И почему за Казахстаном очередь?, тоже дать хочется?
Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 28.05.22 - 21:53
Цитата:
Уж на что, а на новые БМП и танки Россия найдет деньги.
111:
Потому по складам всего мира ищут живые копейки..
Потому по складам всего мира ищут живые копейки..
Уж на что, а на новые БМП и танки Россия найдет деньги.
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 22:03
Цитата:
Дело не в деньгах, их просто нет уже живых..
olegggon:
, а на новые БМП и танки Россия найдет деньги.
, а на новые БМП и танки Россия найдет деньги.
Дело не в деньгах, их просто нет уже живых..
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 22:04
Цитата:
Потому что обратились..
Но наши не дадут наверно, потому что это будет признано геноцидом против украинского народа..
elektron:
почему за Казахстаном очередь?,
почему за Казахстаном очередь?,
Потому что обратились..
Но наши не дадут наверно, потому что это будет признано геноцидом против украинского народа..
(Полноправные пользователи)
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- 16636
Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 29.05.22 - 04:35
Цитата:
Читай, абайка, и думай, кто тебе важнее, инженер, айтишник, или ведущий на той?
Сегодня как никогда идет борьба за мозги. Социальная мобильность – это общемировой тренд. Развитые страны конвертируют такой поток человеческого капитала в социально-экономический рост.
Читай, абайка, и думай, кто тебе важнее, инженер, айтишник, или ведущий на той?
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