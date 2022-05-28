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Обращаюсь к нашим спецслужбам - найдите авторов рекомендаций по выхолащиванию Дня Победы, в их действиях нет случайностей и ссылок на какие-то обстоятельства типа сильного ветра, ставшего препятствием кое-кому для проведения митинга. За всеми случайностями и «стечениями обстоятельств» стоит осознанный умысел и циничный расчет. И эта публика работает точно не в интересах страны. У нее собственные интересы, грязные и корыстные. А общая задача всех, кто считает себя патриотом Родины, вывести этих подонков на чистую воду. У спецслужб есть реальный шанс реабилитироваться перед обществом за январские «косяки».

мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий

Цитата:Даже до Токаева уже все дошло. Дойдет ли до Денисова?Гитлерюгенд это плохо, пусть у людей будет выбор, наряжать своих детей в форму НКВД или в магов и волшебников.Цитата:Точнее написать было невозможно. Только вот со сторонами вы ошиблись чуть более чем полностью.Российско-фашистская пропаганда вымарывала из вашего сознания истории то, что что раньше подобного милитаризма не нагнеталось. И извратила смысл событий, от ужаса войны, до ее поддержки.Как было раньше: