Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой. Читать новость
Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.
Ильяс: Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.
Это вы о своих родителях или о дедушке с бабушкой?
Обращаюсь к нашим спецслужбам - найдите авторов рекомендаций по выхолащиванию Дня Победы
Хорошее обращение. Но недальновидное. Как вы думаете, пойдут наши спецслужбы на такой поиск, если пожелание о проведении так праздника поступило из САМОЙ Администрации? Ведь ясно же, что без хорошей "крыши" никто бы и не двинулся.
В группе костанайская беседка вот уже несколько раз протаскивают немного непривычные для обывателя видео, так и называется- русские города в Казахстане. Там обрывками почти все областные центры с голосовым сопровождением,что построили русские и ранее эти города назывались вот-так мол. На мой комментарий, что они занимаются чистой воды провокацией я получил смачную словесную оплеуху и хороший пендель из группы. Мне показалось, что подобных вещей про раскол в обществе на славян и коренного населения становится каждый день все больше. Самое интересное, никто не реагирует из ответственных органов за подобное. Или это уже в порядке вещей? Думаю, это просто возмутительно!
Спецслужбам и искать никого не надо. Надо только закрыть и запретить всевозможные т.н. "НПО", созданные и содержащиеся на деньги Госдепа и Сороса. Воздух в стране сразу станет чище и память восстановится. А пока мы прямым ходом идём в сторону превращения в Украину-2
Парад - от латинского parade - готов. Для чего проводятся парады? Показать военную мощь, устрашить потенциальных врагов. Показать готовность к неожиданной войне. Второе - утешить выживших, показав им побежденных врагов и их оружие. Российская власть уверенно приватизировала Великую отечественную войну в качестве важнейшей точки самоидентификации нации. Цель — связать в сознании россиян великую Победу с образом нынешних начальников, родившихся спустя годы после 1945-го.Для этого память о национальной трагедии трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна. И не одна. Это у нас она "отечественная" а для мира - вторая мировая. Приписывать себе победы предков? Напоминает басню Крылова Гуси: - им поделом была и честь. Сейчас, для чего нам поднимать шум на ровном месте, если страна реально не готова ни к войне, ни к торжеству? Именно ползучая экспансия российского милитаризма, подсадила на иглу ура-патриотизма. И попытка спрыгнуть с этой иглы вызывает ломку у определенного контингента.
Alehander: трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна
Как сильно и метко сказано.. Тут уж не поспоришь..
Alehander: Парад - от латинского parade - готов. Для чего проводятся парады? Показать военную мощь, устрашить потенциальных врагов. Показать готовность к неожиданной войне. Второе - утешить выживших, показав им побежденных врагов и их оружие.
Что насчет гей-парадов? Кого там устрашают и чего там показывают побежденным врагам?
Обращаюсь к нашим спецслужбам - найдите авторов рекомендаций по выхолащиванию Дня Победы, в их действиях нет случайностей и ссылок на какие-то обстоятельства типа сильного ветра, ставшего препятствием кое-кому для проведения митинга. За всеми случайностями и «стечениями обстоятельств» стоит осознанный умысел и циничный расчет. И эта публика работает точно не в интересах страны. У нее собственные интересы, грязные и корыстные. А общая задача всех, кто считает себя патриотом Родины, вывести этих подонков на чистую воду. У спецслужб есть реальный шанс реабилитироваться перед обществом за январские «косяки».
Даже до Токаева уже все дошло. Дойдет ли до Денисова?
Гитлерюгенд это плохо, пусть у людей будет выбор, наряжать своих детей в форму НКВД или в магов и волшебников.
Цитата:
мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий
Точнее написать было невозможно. Только вот со сторонами вы ошиблись чуть более чем полностью.
Российско-фашистская пропаганда вымарывала из вашего сознания истории то, что что раньше подобного милитаризма не нагнеталось. И извратила смысл событий, от ужаса войны, до ее поддержки.
Представляете, если сейчас, в военное время, адекватные родители увидели бы своих детей в военной форме или рядом с военной техникой? Весь преподавательский состав пропагандирующий милитаризм отправили бы в Украину.
Хотите посмотреть на хорошее оружие? Езжайте сами со своими детьми и внуками! У вас есть уникальный шанс посмотреть на все это в действии своими глазами! Только семок сырых в карманы возьмите, чтоб хоть подсолнухи Украине подарить.
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