Отправлено: - 22:28

111:

А вот кто то смотрю, хотящий войны, не готов взять на себя ответственность гибель украинских мирных жителей..

111:

И конечно же я запамятовал, ты свою страну не уважаешь, критикуя постоянно ее, называя какими то словами..

Цитата:Ну тут список большой будет, от Турчинова с Яцеником и Со. Кличко, потом Порошенко, Хотя и Авакова забывать нельзя. Ну надежда всея и всех Зеленский. Не оправдал надежд. Теперь будет как есть.Цитата:Подробнее можно, опять оговор. Я имею лишь своё мнение, которое отличается (при чём не всегда, но случается) от политики страны. Но ничего тобой названного я никогда не делал. Оговор и враньё.И так какими словами я называю мою "новую" Родину.? Фактов не будет как я понимаю, как и про все твои комментарии - //согласно данным ООН//.