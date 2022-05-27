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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44332
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 21:15
#90
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Цитата:
Серый волк: Не, этим экземплярам упоминаемым вами это не грозит

Сейчас просто им крыть нечем, кроме как пропагандой Путина..
Ну может когда то вырастут в своем сознании, может быть..
Не будем к ним строги..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9456
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 21:24
#91
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Цитата:
111:
Ну может когда то вырастут в своем сознании, может быть.. Не будем к ним строги..

Да Марик, давно пора тебе вырасти, но ты как и "серый" , который вроде вырос уже, всю эту лабуду смотрите. Ничего нового! 8-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:06
#92
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Цитата:
elektron:
давно пора тебе вырасти

Чтобы лизать власти одно известное место, как сказал Шевчук?
Ну извини, это не по мне..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9456
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:13
#93
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Цитата:
111:
как сказал Шевчук?

Кипелов ответил на слова Шевчука о России.
Для тебя Шевчук, вся Россия? или он твой кумир?
ПС - тут видео

[Исправлено: elektron, 28.05.2022 - 17:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:15
#94
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Цитата:
elektron:
Для тебя Шевчук, вся Россия?

Для меня прежде всего он думающий человек и отвечающий за свои дела и поступки..
А вот кто то смотрю, хотящий войны, не готов взять на себя ответственность гибель украинских мирных жителей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:20
#95
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Цитата:
elektron:

И конечно же я запамятовал, ты свою страну не уважаешь, критикуя постоянно ее, называя какими то словами..
Ну и чем ты от навальнят отличаешься?

Кстати в Германии у тебя Хаб по военной помощи Украине..
Там кто сидит, нацисты?

[Исправлено: 111, 28.05.2022 - 22:23]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9456
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:28
#96
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Цитата:
111:
А вот кто то смотрю, хотящий войны, не готов взять на себя ответственность гибель украинских мирных жителей..

Ну тут список большой будет, от Турчинова с Яцеником и Со. Кличко, потом Порошенко, Хотя и Авакова забывать нельзя. Ну надежда всея и всех Зеленский. Не оправдал надежд. Теперь будет как есть. 8-) Цитата:
111:
И конечно же я запамятовал, ты свою страну не уважаешь, критикуя постоянно ее, называя какими то словами..

Подробнее можно, опять оговор. Я имею лишь своё мнение, которое отличается (при чём не всегда, но случается) от политики страны. Но ничего тобой названного я никогда не делал. Оговор и враньё.
И так какими словами я называю мою "новую" Родину.? Фактов не будет как я понимаю, как и про все твои комментарии - //согласно данным ООН//. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9456
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:30
#97
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Цитата:
111:
Кстати в Германии у тебя Хаб

Кто такой Хаб? У меня нету Хабов. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:35
#98
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13547
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:36
#99
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Цитата:
elektron:
Кто такой Хаб? У меня

Вот видишь, ты даже не в курсе, что у тебя на Родине творится..
Как она поддерживает Зеленского и его команду..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9456
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 22:41
#100
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Цитата:
111:
Вот видишь, ты даже не в курсе, что у тебя на Родине творится.. Как она поддерживает Зеленского и его команду..

Конечно не в курсе, ещё ни одного не встречал, кто бы Зеленского поддерживал.
Оказание помощи украинскому народу, есть такое. Но это Разница, которую понимать нужно. В чём она.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
380
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 01:26
#101
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Цитата:
YESNO: Вот поэтому это спецоперация
Ответил вам в ЛС. Поздравляю!

По сабжу - два момента:
1. Если не вы платите за новости - за них платят другие.
2. В Казахстане все на столько плохо со СМИ, что даже у областных газет нет возможности направить одного военкора в одну страну.

Все на столько хреново, что читатели НГ, я думаю, даже на фото технику для подобного репортажа собрать бы не смогли.

Судя по фоткам, я так понимаю, что и на цивильного фотокора денег нет.

P.S. Сейчас лучшее время для независимых СМИ пытаться собирать донаты, так как многие начали понимать их важность.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
380
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 29.05.22 - 01:39
#102
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Шел четвертый месяц войны, а на сайте НГ не блокируют ссылки на фашистские СМИ.

Я понимаю, Токаев не может заблокировать фашню на ТВ без ответного ракетного удара, но не думаю, что путлеру в своем бункере будет дело до решений НГ.

Всю эту фашню рано или поздно запретят, зачем ждать официального запрета, а потом чистить архивы? Лучше сейчас в забанить, пусть идут зигавать в ВК и ОК, читать понос, который заслуживают, радоваться убийствам с себе подобными.
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