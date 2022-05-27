13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии. Читать статью
111: А вот кто то смотрю, хотящий войны, не готов взять на себя ответственность гибель украинских мирных жителей..
Ну тут список большой будет, от Турчинова с Яцеником и Со. Кличко, потом Порошенко, Хотя и Авакова забывать нельзя. Ну надежда всея и всех Зеленский. Не оправдал надежд. Теперь будет как есть. Цитата:
111: И конечно же я запамятовал, ты свою страну не уважаешь, критикуя постоянно ее, называя какими то словами..
Подробнее можно, опять оговор. Я имею лишь своё мнение, которое отличается (при чём не всегда, но случается) от политики страны. Но ничего тобой названного я никогда не делал. Оговор и враньё. И так какими словами я называю мою "новую" Родину.? Фактов не будет как я понимаю, как и про все твои комментарии - //согласно данным ООН//.
По сабжу - два момента: 1. Если не вы платите за новости - за них платят другие. 2. В Казахстане все на столько плохо со СМИ, что даже у областных газет нет возможности направить одного военкора в одну страну.
Все на столько хреново, что читатели НГ, я думаю, даже на фото технику для подобного репортажа собрать бы не смогли.
Судя по фоткам, я так понимаю, что и на цивильного фотокора денег нет.
P.S. Сейчас лучшее время для независимых СМИ пытаться собирать донаты, так как многие начали понимать их важность.
Шел четвертый месяц войны, а на сайте НГ не блокируют ссылки на фашистские СМИ.
Я понимаю, Токаев не может заблокировать фашню на ТВ без ответного ракетного удара, но не думаю, что путлеру в своем бункере будет дело до решений НГ.
Всю эту фашню рано или поздно запретят, зачем ждать официального запрета, а потом чистить архивы? Лучше сейчас в забанить, пусть идут зигавать в ВК и ОК, читать понос, который заслуживают, радоваться убийствам с себе подобными.
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