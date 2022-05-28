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≡ "Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44331
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 16:31
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума государств - членов ЕАЭС, на котором заявил, что Казахстан является и будет сторонником развития евразийской интеграции на деловой основе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13535
Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 28.05.22 - 18:21
#1
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Ответка Путину..
Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
371
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 20:47
#2
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Цитата:
111:
Ответка Путину.. Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..

Это тебе Путин сказал? Там своих полно старых танков на сохранении которые передают ополченцам ЛДНР.
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1234
Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 28.05.22 - 21:13
#3
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Цитата:
111:
Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62,

Что значит "перебрать"? Значение слова перебрать: "Разобрав на части, собрать снова с целью ремонта или исправления ошибки". Путин что собирается ремонтировать наши БМП?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9450
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 21:13
#4
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Цитата:
viktorian85:
Это тебе Путин сказал?

Ну там прямая линия, без изв. просто прямая наверное. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13535
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 21:24
#5
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Цитата:
olegggon:
Путин что собирается ремонтировать наши БМП?

Белоруссия скоро даст, очередь за Казахстаном.
Разобранные у них двушки.
Время надо.
Потому по складам всего мира ищут живые копейки..

[Исправлено: 111, 28.05.2022 - 21:24]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9450
"Борьба за мозги" и "только экономика". Эксперт о сотрудничестве в рамках ЕАЭС
Отправлено: 28.05.22 - 21:27
#6
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Цитата:
111:
Белоруссия скоро даст, очередь за Казахстаном.

Кому и что даст, стесняюсь спросить? И почему за Казахстаном очередь?, тоже дать хочется? :lol:
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1234
Re: "Борьба за мозги" и "только экономика"....
Отправлено: 28.05.22 - 21:53
#7
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Цитата:
111:
Потому по складам всего мира ищут живые копейки..

Уж на что, а на новые БМП и танки Россия найдет деньги.
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