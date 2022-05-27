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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 7 из 7«1...567
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44331
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13535
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 21:15
#90
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Цитата:
Серый волк: Не, этим экземплярам упоминаемым вами это не грозит

Сейчас просто им крыть нечем, кроме как пропагандой Путина..
Ну может когда то вырастут в своем сознании, может быть..
Не будем к ним строги..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9449
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 21:24
#91
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Цитата:
111:
Ну может когда то вырастут в своем сознании, может быть.. Не будем к ним строги..

Да Марик, давно пора тебе вырасти, но ты как и "серый" , который вроде вырос уже, всю эту лабуду смотрите. Ничего нового! 8-) :lol:
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