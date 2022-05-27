Отправлено: - 21:24

111:

Ну может когда то вырастут в своем сознании, может быть.. Не будем к ним строги..

Цитата:Да Марик, давно пора тебе вырасти, но ты как и "серый" , который вроде вырос уже, всю эту лабуду смотрите. Ничего нового!