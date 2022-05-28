Отправлено: - 10:37

Ильяс:

Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.

Цитата:Это вы о своих родителях или о дедушке с бабушкой?