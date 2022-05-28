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Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44331
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
Цитата:
Я может что-то пропустил, что за "косяки"? Конкретно по фактам: что и кто натворил? А то им уже и тренировочные лагеря боевиков в горах приписали, и госизмену, а никаких доказательств не предоставили.
У спецслужб есть реальный шанс реабилитироваться перед обществом за январские «косяки».
Я может что-то пропустил, что за "косяки"? Конкретно по фактам: что и кто натворил? А то им уже и тренировочные лагеря боевиков в горах приписали, и госизмену, а никаких доказательств не предоставили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 99
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:27
Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:37
Цитата:
Это вы о своих родителях или о дедушке с бабушкой?
Ильяс:
Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.
Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.
Это вы о своих родителях или о дедушке с бабушкой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2805
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 11:14
Цитата:
Хорошее обращение. Но недальновидное. Как вы думаете, пойдут наши спецслужбы на такой поиск, если пожелание о проведении так праздника поступило из САМОЙ Администрации? Ведь ясно же, что без хорошей "крыши" никто бы и не двинулся.
Обращаюсь к нашим спецслужбам - найдите авторов рекомендаций по выхолащиванию Дня Победы
Хорошее обращение. Но недальновидное. Как вы думаете, пойдут наши спецслужбы на такой поиск, если пожелание о проведении так праздника поступило из САМОЙ Администрации? Ведь ясно же, что без хорошей "крыши" никто бы и не двинулся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5279
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 11:19
В группе костанайская беседка вот уже несколько раз протаскивают немного непривычные для обывателя видео, так и называется- русские города в Казахстане. Там обрывками почти все областные центры с голосовым сопровождением,что построили русские и ранее эти города назывались вот-так мол. На мой комментарий, что они занимаются чистой воды провокацией я получил смачную словесную оплеуху и хороший пендель из группы. Мне показалось, что подобных вещей про раскол в обществе на славян и коренного населения становится каждый день все больше. Самое интересное, никто не реагирует из ответственных органов за подобное. Или это уже в порядке вещей? Думаю, это просто возмутительно!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 316
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 11:31
да голубая лента в этот день совсем не в тему. Вот на день первого президента или на день конституции пусть одевают ее. А тут категорически мимо
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 393
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 15:56
Спецслужбам и искать никого не надо. Надо только закрыть и запретить всевозможные т.н. "НПО", созданные и содержащиеся на деньги Госдепа и Сороса.
Воздух в стране сразу станет чище и память восстановится.
А пока мы прямым ходом идём в сторону превращения в Украину-2
Воздух в стране сразу станет чище и память восстановится.
А пока мы прямым ходом идём в сторону превращения в Украину-2
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 243
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 20:37
Парад - от латинского parade - готов. Для чего проводятся парады? Показать военную мощь, устрашить потенциальных врагов. Показать готовность к неожиданной войне. Второе - утешить выживших, показав им побежденных врагов и их оружие. Российская власть уверенно приватизировала Великую отечественную войну в качестве важнейшей точки самоидентификации нации. Цель — связать в сознании россиян великую Победу с образом нынешних начальников, родившихся спустя годы после 1945-го.Для этого память о национальной трагедии трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна. И не одна. Это у нас она "отечественная" а для мира - вторая мировая. Приписывать себе победы предков? Напоминает басню Крылова Гуси: - им поделом была и честь. Сейчас, для чего нам поднимать шум на ровном месте, если страна реально не готова ни к войне, ни к торжеству? Именно ползучая экспансия российского милитаризма, подсадила на иглу ура-патриотизма. И попытка спрыгнуть с этой иглы вызывает ломку у определенного контингента.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13535
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 21:09
Цитата:
Как сильно и метко сказано..
Тут уж не поспоришь..
Alehander:
трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна
трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна
Как сильно и метко сказано..
Тут уж не поспоришь..
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