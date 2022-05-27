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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 19:40
Цитата:
Троичные продолжат руководить двоичными исходя из аспектов принципов дуальности . Только так и никак иначе .
Victor Yang:
о поскольку расшифровки нигде нет
о поскольку расшифровки нигде нет
Троичные продолжат руководить двоичными исходя из аспектов принципов дуальности . Только так и никак иначе .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 21:43
Аа ешкин кот. Нужно было в ковычки поставить тогда бы ты расшифровку не просил бы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 21:54
Цитата:
Ну нифига себе обрезание)) всемирный потоп - все дерево спилил к х...м и оставил косточку от вишенки
[Исправлено: maxsaf, 27.05.2022 - 22:13]
YESNO: Иначе обрезание сухих ветвей.
Ну нифига себе обрезание)) всемирный потоп - все дерево спилил к х...м и оставил косточку от вишенки
[Исправлено: maxsaf, 27.05.2022 - 22:13]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 23:01
Цитата:
Денег нет - но вы держитесь
Экономист Мурат Кастаев ответил на эти и другие вопросы корреспондента Azattyq Rýhy.
– На пенсионных счетах казахстанцев инвестиционный доход ушел в серьезный минус. Почему это произошло?
– Это абсолютно нормальное явление, так как у нас часть пенсионных активов вложена в долларовые активы, это порядка 32-33%. То есть одна треть портфеля номинирована в долларах. И все видят, что доллар серьезно подешевел и, следовательно, все наши пенсионные активы, которые номинированы в долларах, они пропорционально снизились в стоимости.
– На пенсионных счетах казахстанцев инвестиционный доход ушел в серьезный минус. Почему это произошло?
– Это абсолютно нормальное явление, так как у нас часть пенсионных активов вложена в долларовые активы, это порядка 32-33%. То есть одна треть портфеля номинирована в долларах. И все видят, что доллар серьезно подешевел и, следовательно, все наши пенсионные активы, которые номинированы в долларах, они пропорционально снизились в стоимости.
Денег нет - но вы держитесь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 09:05
Цитата:
Если люди говорят или пишут слова - они вкладывают в них какой-т смысл. Вот и я хочу понять - что значит СССР 2.0? Аналогия невозможна хотя бы из-за другого общественного-экономического строя.
YESNO:
Почему должна быть обязательна расшифровка как это будет
Почему должна быть обязательна расшифровка как это будет
Если люди говорят или пишут слова - они вкладывают в них какой-т смысл. Вот и я хочу понять - что значит СССР 2.0? Аналогия невозможна хотя бы из-за другого общественного-экономического строя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 11:14
Цитата:
нужно было просто в кавычках написать , моя ошибка . Цитата:
выше написал . не смотри на СССР с той точки зрения как ты знаешь . Это якорь в мозгу . понимаешь ?
Victor Yang:
Аналогия невозможна хотя бы из-за другого общественного-экономического строя.
Аналогия невозможна хотя бы из-за другого общественного-экономического строя.
нужно было просто в кавычках написать , моя ошибка . Цитата:
Victor Yang:
Вот и я хочу понять - что значит СССР 2.0?
Вот и я хочу понять - что значит СССР 2.0?
выше написал . не смотри на СССР с той точки зрения как ты знаешь . Это якорь в мозгу . понимаешь ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 14:33
Цитата:
Нет. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя взять совершенно другую формацию и назвать её СССР 2.0. Хоть какая-то параллель должна быть, кроме территории.
Это всё равно что сказать - будет как в США (Франции, Германии, ЕС, Лесото, Бразилии, Монголии, Австралии и т.д. - подставить на выбор), но мы это называем СССР 2.0.
YESNO:
понимаешь ?
понимаешь ?
Нет. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя взять совершенно другую формацию и назвать её СССР 2.0. Хоть какая-то параллель должна быть, кроме территории.
Это всё равно что сказать - будет как в США (Франции, Германии, ЕС, Лесото, Бразилии, Монголии, Австралии и т.д. - подставить на выбор), но мы это называем СССР 2.0.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 14:41
Цитата:
Да ничего нового. Обычная формулировка пропаганды. Пару месяцев назад так же активно использовалась в западных СМИ. Просто показать себя выше, унизив противника, обвиняя его в том чего нет и не будет. Но якобы это цель. А вот что за цель и как это должно быть и выглядеть нигде не уточнялось. Видимо поняв провал такой методики пропаганды, перешли на новые "типы-виды" пропаганды. Хотя и эти дают сбой.
Victor Yang:
Нет. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя взять совершенно другую формацию и назвать её СССР 2.0.
Нет. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя взять совершенно другую формацию и назвать её СССР 2.0.
Да ничего нового. Обычная формулировка пропаганды. Пару месяцев назад так же активно использовалась в западных СМИ. Просто показать себя выше, унизив противника, обвиняя его в том чего нет и не будет. Но якобы это цель. А вот что за цель и как это должно быть и выглядеть нигде не уточнялось. Видимо поняв провал такой методики пропаганды, перешли на новые "типы-виды" пропаганды. Хотя и эти дают сбой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 20:10
Цитата:
Какая ж это формулировка, это один из возможных сценариев. И его озвучивают, т.к обязаны это сделать (исходя из определённых понятий).
elektron:
Обычная формулировка пропаганды
Обычная формулировка пропаганды
Какая ж это формулировка, это один из возможных сценариев. И его озвучивают, т.к обязаны это сделать (исходя из определённых понятий).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 20:31
[video]https://transfiles.ru/tmwgn[/video]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 21:09
Цитата:
Ну тогда опишите сценарий, своими словами. Не тем как это США видит.
YESNO:
это один из возможных сценариев.
это один из возможных сценариев.
Ну тогда опишите сценарий, своими словами. Не тем как это США видит.
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