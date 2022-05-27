Отправлено: - 23:01

Экономист Мурат Кастаев ответил на эти и другие вопросы корреспондента Azattyq Rýhy.



– На пенсионных счетах казахстанцев инвестиционный доход ушел в серьезный минус. Почему это произошло?



– Это абсолютно нормальное явление, так как у нас часть пенсионных активов вложена в долларовые активы, это порядка 32-33%. То есть одна треть портфеля номинирована в долларах. И все видят, что доллар серьезно подешевел и, следовательно, все наши пенсионные активы, которые номинированы в долларах, они пропорционально снизились в стоимости.

Цитата:Денег нет - но вы держитесь