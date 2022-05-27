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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 38 из 38«1...363738
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 19:40
#556
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Цитата:
Victor Yang:
о поскольку расшифровки нигде нет

Троичные продолжат руководить двоичными исходя из аспектов принципов дуальности . Только так и никак иначе .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 21:43
#557
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Аа ешкин кот. Нужно было в ковычки поставить тогда бы ты расшифровку не просил бы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 21:54
#558
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Цитата:
YESNO: Иначе обрезание сухих ветвей.

Ну нифига себе обрезание)) всемирный потоп - все дерево спилил к х...м и оставил косточку от вишенки :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.05.2022 - 22:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16627
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.05.22 - 23:01
#559
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Цитата:
Экономист Мурат Кастаев ответил на эти и другие вопросы корреспондента Azattyq Rýhy.

– На пенсионных счетах казахстанцев инвестиционный доход ушел в серьезный минус. Почему это произошло?

– Это абсолютно нормальное явление, так как у нас часть пенсионных активов вложена в долларовые активы, это порядка 32-33%. То есть одна треть портфеля номинирована в долларах. И все видят, что доллар серьезно подешевел и, следовательно, все наши пенсионные активы, которые номинированы в долларах, они пропорционально снизились в стоимости.

Денег нет - но вы держитесь :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15310
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 09:05
#560
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Цитата:
YESNO:
Почему должна быть обязательна расшифровка как это будет

Если люди говорят или пишут слова - они вкладывают в них какой-т смысл. Вот и я хочу понять - что значит СССР 2.0? Аналогия невозможна хотя бы из-за другого общественного-экономического строя.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 11:14
#561
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Цитата:
Victor Yang:
Аналогия невозможна хотя бы из-за другого общественного-экономического строя.

нужно было просто в кавычках написать , моя ошибка . Цитата:
Victor Yang:
Вот и я хочу понять - что значит СССР 2.0?

выше написал . не смотри на СССР с той точки зрения как ты знаешь . Это якорь в мозгу . понимаешь ?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15310
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 14:33
#562
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Цитата:
YESNO:
понимаешь ?

Нет. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя взять совершенно другую формацию и назвать её СССР 2.0. Хоть какая-то параллель должна быть, кроме территории.
Это всё равно что сказать - будет как в США (Франции, Германии, ЕС, Лесото, Бразилии, Монголии, Австралии и т.д. - подставить на выбор), но мы это называем СССР 2.0.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 14:41
#563
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Цитата:
Victor Yang:
Нет. Я тебя совсем не понимаю. Нельзя взять совершенно другую формацию и назвать её СССР 2.0.

Да ничего нового. Обычная формулировка пропаганды. Пару месяцев назад так же активно использовалась в западных СМИ. Просто показать себя выше, унизив противника, обвиняя его в том чего нет и не будет. Но якобы это цель. А вот что за цель и как это должно быть и выглядеть нигде не уточнялось. Видимо поняв провал такой методики пропаганды, перешли на новые "типы-виды" пропаганды. Хотя и эти дают сбой. ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 20:10
#564
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Цитата:
elektron:
Обычная формулировка пропаганды

Какая ж это формулировка, это один из возможных сценариев. И его озвучивают, т.к обязаны это сделать (исходя из определённых понятий).
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 20:14
#565
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Цитата:
Victor Yang:
СССР 2.0.

Там этого не было а у нас было. Ещё раз воспринимай СССР 2.0 в кавычках.

Обозрение
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 20:31
#566
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[video]https://transfiles.ru/tmwgn[/video]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.05.22 - 21:09
#567
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Цитата:
YESNO:
это один из возможных сценариев.

Ну тогда опишите сценарий, своими словами. Не тем как это США видит. 8-)
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