Отправлено: - 20:47

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Ответка Путину.. Который хочет у нас на складах перебрать Бмп копейки и танки Т-62, для последующей переброски в зону военных действий..

Цитата:Это тебе Путин сказал? Там своих полно старых танков на сохранении которые передают ополченцам ЛДНР.