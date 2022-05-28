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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44331
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
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Мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед. И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16627
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:09
#1
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Цитата:
У спецслужб есть реальный шанс реабилитироваться перед обществом за январские «косяки».

Я может что-то пропустил, что за "косяки"? Конкретно по фактам: что и кто натворил? А то им уже и тренировочные лагеря боевиков в горах приписали, и госизмену, а никаких доказательств не предоставили.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
99
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:27
#2
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Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16627
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 10:37
#3
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Цитата:
Ильяс:
Как сказала Новодворская, нашу страну не ждёт ничего хорошего, пока живы те кто родился и вырос в СССР, или как там у Моисея, 40 лет по пустыне, пока рабы не выродятся. Живут прошлым, никаких претензий на изменения к лучшему - нет, и Назарбаев тут не причём.

Это вы о своих родителях или о дедушке с бабушкой? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2805
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 11:14
#4
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Цитата:
Обращаюсь к нашим спецслужбам - найдите авторов рекомендаций по выхолащиванию Дня Победы

Хорошее обращение. Но недальновидное. Как вы думаете, пойдут наши спецслужбы на такой поиск, если пожелание о проведении так праздника поступило из САМОЙ Администрации? Ведь ясно же, что без хорошей "крыши" никто бы и не двинулся.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5279
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 11:19
#5
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В группе костанайская беседка вот уже несколько раз протаскивают немного непривычные для обывателя видео, так и называется- русские города в Казахстане. Там обрывками почти все областные центры с голосовым сопровождением,что построили русские и ранее эти города назывались вот-так мол. На мой комментарий, что они занимаются чистой воды провокацией я получил смачную словесную оплеуху и хороший пендель из группы. Мне показалось, что подобных вещей про раскол в обществе на славян и коренного населения становится каждый день все больше. Самое интересное, никто не реагирует из ответственных органов за подобное. Или это уже в порядке вещей? Думаю, это просто возмутительно!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
316
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 11:31
#6
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да голубая лента в этот день совсем не в тему. Вот на день первого президента или на день конституции пусть одевают ее. А тут категорически мимо
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
393
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 15:56
#7
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Спецслужбам и искать никого не надо. Надо только закрыть и запретить всевозможные т.н. "НПО", созданные и содержащиеся на деньги Госдепа и Сороса.
Воздух в стране сразу станет чище и память восстановится.
А пока мы прямым ходом идём в сторону превращения в Украину-2
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
243
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 20:37
#8
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Парад - от латинского parade - готов. Для чего проводятся парады? Показать военную мощь, устрашить потенциальных врагов. Показать готовность к неожиданной войне. Второе - утешить выживших, показав им побежденных врагов и их оружие. Российская власть уверенно приватизировала Великую отечественную войну в качестве важнейшей точки самоидентификации нации. Цель — связать в сознании россиян великую Победу с образом нынешних начальников, родившихся спустя годы после 1945-го.Для этого память о национальной трагедии трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна. И не одна. Это у нас она "отечественная" а для мира - вторая мировая. Приписывать себе победы предков? Напоминает басню Крылова Гуси: - им поделом была и честь. Сейчас, для чего нам поднимать шум на ровном месте, если страна реально не готова ни к войне, ни к торжеству? Именно ползучая экспансия российского милитаризма, подсадила на иглу ура-патриотизма. И попытка спрыгнуть с этой иглы вызывает ломку у определенного контингента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13535
Аркадий ДЕНИСОВ: Эта ползучая экспансия
Отправлено: 28.05.22 - 21:09
#9
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Цитата:
Alehander:
трансформировали в оптимистический патриотический перформанс. К чему готов Казахстан? К какой войне? Кого пугать? или может быть кого-то победили и надо показать торжество оружия? Как и современная Россия, современный Казахстан - как государство не имеет отношения к той войне. В той войне воевала другая страна

Как сильно и метко сказано..
Тут уж не поспоришь..
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