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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44330
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 02:47
#75
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И чтоб было не хуже, чем выше по ссылке!!!! :lol:
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 04:30
#76
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Были гиганты, которые пытались составлять конкуренцию государственным медиа - «Эхо Москвы», «Новая газета», «Дождь»
Эта простая демократичная главная проходная Дождя на Флаконе.
В общественном пространстве, в культовом месте Хлебозавод+Флакон
К ребятам с Дождя можно было ещё подняться по пожарной лестнице. Невозбранялось для некоторых. :-)

Индекс цитируемости Дождя, телеканала сделанного в бывших цехах "на коленке" превышал в знаковые для столицы дни всю вместе лживую пропаганду Останкино.
Потому что у пропагандонов, так их честнее называть цитировать кроме вранья было нечего.
Один маленький момент. Когда кто-то из телевизоросмотрящих приводил а вот по вестям сказали. (1 энтеве, рентеве итд). Просто спрашивал, не стыдно приводить что там сказали в пример. И люди как-то сникали. Каждый из них понимал, что из себя представляет эта пропаганда и сколько цена этому вранью из ящика.

Эхо вообще отдельная история.
Если что-то по слухам происходило, то включали ЭХО. Это был сильнейший показатель.




Весь апрель вечерами вывеска отключенного Дождя светилась на Флаконе, и в этом общественном пространстве молодого поколения она была на своём месте.

А в Питере совсем недавно на концерте весь огромный зал примерно 5тыс возраста в среднем 17 долго скандировал Нет Войне. Хотя вместо Нет там было другое слово из трёх букв.
И бабушки есть правильные.
Мне немного жаль тех, кто вынужден смотреть эту мерзкую пропаганду Соловьевокиселевых с скабеевосимоньянами.
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 04:44
#77
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Ну и ещё материал, который обязан быть в этой теме.
Тут без комментариев. В видео все рассказано.




[/

[Исправлено: Iney, 28.05.2022 - 10:33]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15310
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 10:08
#78
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Новая газета занимается тем же самым что и Соловьев с Киселевым, только с обратным знаком. И объективностью со "свободой" там не пахнет.
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 13:49
#79
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А теперь экземпляр, который просто обязан был появиться! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Victor Yang:
Новая газета занимается тем же самым что и Соловьев с Киселевым, только с обратным знаком.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну как говорится у каждого свой уровень.
Некоторые ржут с пропаганды, некоторые её употребляют в голову.
Правда никаких аргументов обычно не приводят, даже мычания шпиков в методичками.
:lol: :lol:

Ржем над пропагандой тут на качественном источнике. Очень весело местами.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15310
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 14:29
#80
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Цитата:
Skeptic:
Советские учат

Да, кстати. Почти во всех советских фильмах можно увидеть "доказательства" того как хорош советский строй.
А действительно свободными СМИ я бы мог назвать те, в которых есть различные мнения. Соответственно, Новая газета к ним совершенно не относится - однобокое освещение вопросов.
Но по-настоящему свободные вряд ли будут, поскольку это бизнес в случае с частными СМИ - у них есть целевая аудитория, настроенная против власти и они этот интерес подогревают. Напиши они что-то в защиту действий представителей власти - часть ЦА они потеряют. Это прямо практическое применение теории игр Э. Берна - люди играют в игры в своей жизни и те кто играет в игру "во всем виновато плохая власть" не будут играть в игру "нормальная власть", то есть читать какие-то материалы, в которых говорится об успехах этой самой власти.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13529
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 14:33
#81
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Цитата:
Серый волк:
теперь экземпляр, который просто обязан был появиться

Как правило, люди только приехавшие в Россию, пока не встали на ноги, должны как то поддерживать власть и делать это показательно, чтоб видели все..
Подожди, оживутся, освоятся, потом лет через 25 глядишь, и станут критиковать какого нибудь Мэра с какого нибудь ПГТ..
Не торопи их, им жить еще..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15310
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 14:44
#82
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Цитата:
111:
должны как то поддерживать власть и делать это показательно, чтоб видели все..

Смешно, Марик.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13529
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 14:50
#83
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Цитата:
111:
потом лет через 25 глядиш

Блин, хотел написать через 15..
Именно за такое время у людей иногда происходит смещение каких то ценностей..
В начале 90х я ненавидел власть, в середине 2000х полюбил так сказать..
И уже к концу десятых опять начал не очень то ее уважать..
Сейчас пока нейтрально..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13529
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 14:53
#84
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Цитата:
Victor Yang:
Смешно, Марик.

Это не смешно.
Вас там и так перемалывают, ваше сознание.
Особенно сознание детей..
Если война затянется лет на 15, ничего хорошего не увидите и понимаете это..
А идти и охранять окопы от дезертиров и стрелять в них, то еще удовольствие..
Привет третьи батальоны резервистов..
Пока что..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13529
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 15:05
#85
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Цитата:
Серый волк:
Мне немного жаль тех, кто вынужден смотреть эту мерзкую пропаганду Соловьевокиселевых с скабеевосимоньянами.

Да что там эти профессионалы..
Уже тут пропаганду Рамзана Кадырова вон приводят, типа Аллах хочет войны..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15310
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 15:15
#86
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Цитата:
111:
Вас там и так перемалывают, ваше сознание.

Да-да. Ещё у нас медведи по улицам ходят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13529
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 15:17
#87
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Цитата:
Victor Yang:
Да-да. Ещё у нас медведи по улицам ходят.

Ты всегда умел смотреть на жизнь в России с юмором..
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Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 15:24
#88
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Цитата:
111:
Подожди, оживутся, освоятся, потом лет через 25 глядишь, и станут

Не, этим экземплярам упоминаемым вами это не грозит. Пещерный уровень развития накладывается на знаменитое премудрое Как бы чего не вышло. :lol: :lol: :lol:
Так что ничего не получится, и их жалкое сознание будет искать себе какие-нибудь жалкие оправдания в догнивающем телеящике, или в глубине маразма. :lol: :lol:
Цитата:
111:
Да что там эти профессионалы..

Там всё чудовищно непрофессионально.
Они просто скопировали штампы. Причем делали это отвратительно плохо, патамушта в собственное вранье и вранье брехливых коллег естественно не верят. А кошелёк, пусть даже толстый и набитый деньгами за вранье, это не признак качества работы.

Конструкция пропаганды примитивна.
И прекрасно понятна без микроскопа.
Просто они тупо копировали определенный «фрейм» (когнитивный стереотип), который оправдал бы в глазах обывателя и иногда избирателя.
Раз уж мы имеем сегодня в статье дело с НГ, в данном случае с Новой газетой, ;-) вот тут прекрасный материал от качественного журналиста из НГ про конструкции оболванок пропаганды.



Написано хорошо!
Написано кстати корреспонденткой НГ, наверное знакомой Вячеславу в тюрьме. Журналистов в этой стране сажают.
:lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12264
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 28.05.22 - 15:28
#89
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Кстати требую Половинко пригласить спецкором в НГ! :-)
Чтоб побегал от земли, сделал 401 хороший репортаж. :lol:
А там может и до редахтера дорастет :lol: :lol:

А то вашу газету читать без свежего ветра бригады Ольг уж очень уныло. :lol:
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