13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии. Читать статью
Были гиганты, которые пытались составлять конкуренцию государственным медиа - «Эхо Москвы», «Новая газета», «Дождь» Эта простая демократичная главная проходная Дождя на Флаконе. В общественном пространстве, в культовом месте Хлебозавод+Флакон К ребятам с Дождя можно было ещё подняться по пожарной лестнице. Невозбранялось для некоторых.
Индекс цитируемости Дождя, телеканала сделанного в бывших цехах "на коленке" превышал в знаковые для столицы дни всю вместе лживую пропаганду Останкино. Потому что у пропагандонов, так их честнее называть цитировать кроме вранья было нечего. Один маленький момент. Когда кто-то из телевизоросмотрящих приводил а вот по вестям сказали. (1 энтеве, рентеве итд). Просто спрашивал, не стыдно приводить что там сказали в пример. И люди как-то сникали. Каждый из них понимал, что из себя представляет эта пропаганда и сколько цена этому вранью из ящика.
Эхо вообще отдельная история. Если что-то по слухам происходило, то включали ЭХО. Это был сильнейший показатель.
Весь апрель вечерами вывеска отключенного Дождя светилась на Флаконе, и в этом общественном пространстве молодого поколения она была на своём месте.
А в Питере совсем недавно на концерте весь огромный зал примерно 5тыс возраста в среднем 17 долго скандировал Нет Войне. Хотя вместо Нет там было другое слово из трёх букв. И бабушки есть правильные. Мне немного жаль тех, кто вынужден смотреть эту мерзкую пропаганду Соловьевокиселевых с скабеевосимоньянами.
Да, кстати. Почти во всех советских фильмах можно увидеть "доказательства" того как хорош советский строй. А действительно свободными СМИ я бы мог назвать те, в которых есть различные мнения. Соответственно, Новая газета к ним совершенно не относится - однобокое освещение вопросов. Но по-настоящему свободные вряд ли будут, поскольку это бизнес в случае с частными СМИ - у них есть целевая аудитория, настроенная против власти и они этот интерес подогревают. Напиши они что-то в защиту действий представителей власти - часть ЦА они потеряют. Это прямо практическое применение теории игр Э. Берна - люди играют в игры в своей жизни и те кто играет в игру "во всем виновато плохая власть" не будут играть в игру "нормальная власть", то есть читать какие-то материалы, в которых говорится об успехах этой самой власти.
Серый волк: теперь экземпляр, который просто обязан был появиться
Как правило, люди только приехавшие в Россию, пока не встали на ноги, должны как то поддерживать власть и делать это показательно, чтоб видели все.. Подожди, оживутся, освоятся, потом лет через 25 глядишь, и станут критиковать какого нибудь Мэра с какого нибудь ПГТ.. Не торопи их, им жить еще..
Блин, хотел написать через 15.. Именно за такое время у людей иногда происходит смещение каких то ценностей.. В начале 90х я ненавидел власть, в середине 2000х полюбил так сказать.. И уже к концу десятых опять начал не очень то ее уважать.. Сейчас пока нейтрально..
Это не смешно. Вас там и так перемалывают, ваше сознание. Особенно сознание детей.. Если война затянется лет на 15, ничего хорошего не увидите и понимаете это.. А идти и охранять окопы от дезертиров и стрелять в них, то еще удовольствие.. Привет третьи батальоны резервистов.. Пока что..
111: Подожди, оживутся, освоятся, потом лет через 25 глядишь, и станут
Не, этим экземплярам упоминаемым вами это не грозит. Пещерный уровень развития накладывается на знаменитое премудрое Как бы чего не вышло. Так что ничего не получится, и их жалкое сознание будет искать себе какие-нибудь жалкие оправдания в догнивающем телеящике, или в глубине маразма. Цитата:
111: Да что там эти профессионалы..
Там всё чудовищно непрофессионально. Они просто скопировали штампы. Причем делали это отвратительно плохо, патамушта в собственное вранье и вранье брехливых коллег естественно не верят. А кошелёк, пусть даже толстый и набитый деньгами за вранье, это не признак качества работы.
Конструкция пропаганды примитивна. И прекрасно понятна без микроскопа. Просто они тупо копировали определенный «фрейм» (когнитивный стереотип), который оправдал бы в глазах обывателя и иногда избирателя. Раз уж мы имеем сегодня в статье дело с НГ, в данном случае с Новой газетой, вот тут прекрасный материал от качественного журналиста из НГ про конструкции оболванок пропаганды.
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