Поправлю себя, а то меня с Путиным уже обдолбили, разумеется, тогда был Ельцин, Лебедь там где то, вроде Березовский и Чубайс голова решали этот бизнес.. Забыл, чеченец какой то, а, Хасбулатов там что то тоже, не знаю, но красиво по телеку говорил.. Хорошие были времена .
Такая тишина, даже оба холодильника молчат.. 5 часов.. Покой и умиротворение.. А теперь представьте, что в эту минуту в ваш город, в ваш дом, именно сейчас, несется откуда-то какой то непонятный рев и вспышка.. Через мгновение, вы в крови, где то в разбитом здании, под какой то перемычкой с разбитыми стеклами, от шока не чувствуете боли и пытаетесь проснуться, смотря пустым и отрешенным взглядом на горящую кроватку своего младенца.. Представили?
Лично мне даже плакать захотелось, что пережило в тот момент большинство тех, кто уже не вернется в этот мир, а еще хуже, что это все помнят живые и как они превращаются в зверей, как жаждут кровной мести и как убивают за своих детей.. Мда уж..
И уже представив эту войну, этот ужас, что сейчас уже четвертый месяц испытывает украинский народ, как то тепло вспоминаешь Назарбаева, а ведь он действительно, сохранил мир, таким, каким я вижу его сейчас со своих окон утром.. В 5 часов. Время нападения Путина на Украину.. Да, конечно, есть огромнейшие провалы, особенно в экономической политике, кумовстве и тд, но вот то, что сохранил мир, сохранил наш суверенитет, это все таки дает ему право, чтобы о нем помнили..
Подумайте над тем, проснувшись в этот момент, или наоборот, не спавши, как я, увидев что сейчас 5 часов, понять, сколько бессмысленных смертей, какой ужас принесла в каждый дом украинского народа, вооруженная до зубов российская армия. 5 часов. Время смерти для чьих то детей, для чьих то матерей, отцов и доживших до старости стариков.. То есть для самых беззащитных.. 5 утра. Без объявления войны, подло и просто никакими словами не передаваемо, что сделала хорошо вооруженная российская армия с народом Украины.. Просто прямой наводкой с четырех сторон этой страны, с воздуха, с моря, с суши..
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