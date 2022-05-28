Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 05:30

Такая тишина, даже оба холодильника молчат..

5 часов..

Покой и умиротворение..

А теперь представьте, что в эту минуту в ваш город, в ваш дом, именно сейчас, несется откуда-то какой то непонятный рев и вспышка..

Через мгновение, вы в крови, где то в разбитом здании, под какой то перемычкой с разбитыми стеклами, от шока не чувствуете боли и пытаетесь проснуться, смотря пустым и отрешенным взглядом на горящую кроватку своего младенца..

Представили?



Лично мне даже плакать захотелось, что пережило в тот момент большинство тех, кто уже не вернется в этот мир, а еще хуже, что это все помнят живые и как они превращаются в зверей, как жаждут кровной мести и как убивают за своих детей..

Мда уж..