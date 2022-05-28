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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 87 из 87«1...858687
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:05
#1291
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Цитата:
111:
или м 2006го, признавал, что Путин был прав

Поправлю себя, а то меня с Путиным уже обдолбили, разумеется, тогда был Ельцин, Лебедь там где то, вроде Березовский и Чубайс голова решали этот бизнес..
Забыл, чеченец какой то, а, Хасбулатов там что то тоже, не знаю, но красиво по телеку говорил..
Хорошие были времена .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:07
#1292
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Ну а тем временем наслаждаемся чистым от облаков утром..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:08
#1293
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Другая сторона..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:13
#1294
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Ну и третья сторона, со стороны акимата, восход..



Нечасто я вижу восходы, практически не вижу никогда.
Надо как то подловить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:16
#1295
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Ну а теперь то можно баю байюшки баю?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:21
#1296
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Ну еще что то..
Какая красота..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:30
#1297
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Такая тишина, даже оба холодильника молчат..
5 часов..
Покой и умиротворение..
А теперь представьте, что в эту минуту в ваш город, в ваш дом, именно сейчас, несется откуда-то какой то непонятный рев и вспышка..
Через мгновение, вы в крови, где то в разбитом здании, под какой то перемычкой с разбитыми стеклами, от шока не чувствуете боли и пытаетесь проснуться, смотря пустым и отрешенным взглядом на горящую кроватку своего младенца..
Представили?

Лично мне даже плакать захотелось, что пережило в тот момент большинство тех, кто уже не вернется в этот мир, а еще хуже, что это все помнят живые и как они превращаются в зверей, как жаждут кровной мести и как убивают за своих детей..
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:38
#1298
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И уже представив эту войну, этот ужас, что сейчас уже четвертый месяц испытывает украинский народ, как то тепло вспоминаешь Назарбаева, а ведь он действительно, сохранил мир, таким, каким я вижу его сейчас со своих окон утром..
В 5 часов.
Время нападения Путина на Украину..
Да, конечно, есть огромнейшие провалы, особенно в экономической политике, кумовстве и тд, но вот то, что сохранил мир, сохранил наш суверенитет, это все таки дает ему право, чтобы о нем помнили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:49
#1299
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Подумайте над тем, проснувшись в этот момент, или наоборот, не спавши, как я, увидев что сейчас 5 часов, понять, сколько бессмысленных смертей, какой ужас принесла в каждый дом украинского народа, вооруженная до зубов российская армия.
5 часов.
Время смерти для чьих то детей, для чьих то матерей, отцов и доживших до старости стариков..
То есть для самых беззащитных..
5 утра.
Без объявления войны, подло и просто никакими словами не передаваемо, что сделала хорошо вооруженная российская армия с народом Украины..
Просто прямой наводкой с четырех сторон этой страны, с воздуха, с моря, с суши..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13510
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 05:55
#1300
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Да, нам повезло.
Мы встретили рассвет..
5.55..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3099
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 06:29
#1301
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Цитата:
111:
наслаждаемся чистым от облаков утром..


Мой дом в Жана-Кала виднеется.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1127
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 09:09
#1302
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С 2014 года на Украине скули, что воюют с Россией. В итоге получили то, о чем скулили. Вот и у нас кое-кто всё никак не угомонится
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Страница 87 из 87«1...858687
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