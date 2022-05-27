Отправлено: - 19:03

ACROS:

почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в том что по СРП л

Цитата:Виноваты в том, что позволили.Вот эти, в этом году которые вышли кланы против первого, зачистили, хотя и частично, доступ этих родов к кормушке.Виноваты что верили, ставили памятники, облизывали как в соседней России Путина, ге хотели рисковать..В результате рисковали очень немногие, но тех быстро ломали, как например те, которые сами себя по три раза в висок и в грудь стреляли..Ну тот же племянник, которого грохнули в Лондоне..Ну еще один, уже старик, в том году вроде выпустили, ломали сколько лет..Да много кого..Пока эти рода продавали все недра другим..