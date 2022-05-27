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Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44326
Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
Отправлено: 27.05.22 - 10:49
Корреспондент «НГ» озвучила ситуацию с самым большим недропользователем Казахстана АО «ССГПО», которое тратит деньги в рамках СИПов в том числе и на свои нужды, а нанесенный вред прикрывает еще неподсчитанными деревьями.
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(Пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 12496
Re: Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и...
Отправлено: 27.05.22 - 10:49
Цитата:
Тоесть по мнению этого юриста жители африканской страны могут бахвалится тем что есть кто-то "хуже" их? Это что за логика такая странная?)) Советская немного....мы первые среди бедных...
Жители Конго могут запросто говорить: эти казахстанцы хуже африканцев,
Тоесть по мнению этого юриста жители африканской страны могут бахвалится тем что есть кто-то "хуже" их? Это что за логика такая странная?)) Советская немного....мы первые среди бедных...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3098
Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
Отправлено: 27.05.22 - 17:44
Вопрос надо поставить так: - на чьих РОДОВЫХ землях находиться главное подземное богатство Кустанайщины и пусть членам этого рода Машкевич и К платят ренту, а мы порадуемся за них.
По поводу непрозрачности СРП - тут, наверное делёжка пирога на заре независимости без 01 не обошлось, и вопрос вынесенный 02 на референдум по поводу принадлежности этих самых природных богатств ПОСТАВЛЕН с далеко идущими целями будущего передела этих самых СРП в пользу государства действующего якобы по мандату от имени народа - бенефициара этих природных богатств.
[Исправлено: ACROS, 27.05.2022 - 17:48]
[Исправлено: Домовенок, 27.05.2022 - 18:16]
По поводу непрозрачности СРП - тут, наверное делёжка пирога на заре независимости без 01 не обошлось, и вопрос вынесенный 02 на референдум по поводу принадлежности этих самых природных богатств ПОСТАВЛЕН с далеко идущими целями будущего передела этих самых СРП в пользу государства действующего якобы по мандату от имени народа - бенефициара этих природных богатств.
[Исправлено: ACROS, 27.05.2022 - 17:48]
[Исправлено: Домовенок, 27.05.2022 - 18:16]
Re: Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и...
Отправлено: 27.05.22 - 18:36
Просто у нас недра принадлежат отдельным кланам, родам.
Не важно если это американец или китаец, а вот рода раскрывать себе дороже..
Те Ханы, рода которых бедствуют, могут сплотиться против других и сообща как в Киргии убрать конкурентов кормушки, а значит и трона..
Ну а американцам, россиянам, итальяшкам, нам сказать нечего, чужаки и есть чужаки..
Тут виноваты все..
Не важно если это американец или китаец, а вот рода раскрывать себе дороже..
Те Ханы, рода которых бедствуют, могут сплотиться против других и сообща как в Киргии убрать конкурентов кормушки, а значит и трона..
Ну а американцам, россиянам, итальяшкам, нам сказать нечего, чужаки и есть чужаки..
Тут виноваты все..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3098
Re: Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и...
Отправлено: 27.05.22 - 18:53
Цитата:
Котлеты мне - мухи им: - почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в том что по СРП львиная доля прибыли от добычи природных богатств уходит иностранцам и неизвестно ещё кому: - кто был у руля все эти тридцать лет и знает что написано в этих СРП и потворствовал в этом - тот пусть и отвечает.
Не виноватая .я.я.я.я. - они сами......
111:
Тут виноваты все..
Тут виноваты все..
Котлеты мне - мухи им: - почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в том что по СРП львиная доля прибыли от добычи природных богатств уходит иностранцам и неизвестно ещё кому: - кто был у руля все эти тридцать лет и знает что написано в этих СРП и потворствовал в этом - тот пусть и отвечает.
Не виноватая .я.я.я.я. - они сами......
Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
Отправлено: 27.05.22 - 19:03
Цитата:
Виноваты в том, что позволили.
Вот эти, в этом году которые вышли кланы против первого, зачистили, хотя и частично, доступ этих родов к кормушке.
Виноваты что верили, ставили памятники, облизывали как в соседней России Путина, ге хотели рисковать..
В результате рисковали очень немногие, но тех быстро ломали, как например те, которые сами себя по три раза в висок и в грудь стреляли..
Ну тот же племянник, которого грохнули в Лондоне..
Ну еще один, уже старик, в том году вроде выпустили, ломали сколько лет..
Да много кого..
Пока эти рода продавали все недра другим..
ACROS:
почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в том что по СРП л
почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в том что по СРП л
Виноваты в том, что позволили.
Вот эти, в этом году которые вышли кланы против первого, зачистили, хотя и частично, доступ этих родов к кормушке.
Виноваты что верили, ставили памятники, облизывали как в соседней России Путина, ге хотели рисковать..
В результате рисковали очень немногие, но тех быстро ломали, как например те, которые сами себя по три раза в висок и в грудь стреляли..
Ну тот же племянник, которого грохнули в Лондоне..
Ну еще один, уже старик, в том году вроде выпустили, ломали сколько лет..
Да много кого..
Пока эти рода продавали все недра другим..
Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
Отправлено: 27.05.22 - 19:08
Цитата:
Я про Ханов родов .
В каждом роде есть свой Хан, сидящий в депутатском или в другом любом Виайпи месте..
Вот эти Ханы и позволяли делать все что угодно другому роду..
ACROS:
почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в т
почему я ДОЛЖЕН быть ВИНОВАТЫМ в т
Я про Ханов родов .
В каждом роде есть свой Хан, сидящий в депутатском или в другом любом Виайпи месте..
Вот эти Ханы и позволяли делать все что угодно другому роду..
Хуже, чем в Афганистане, Конго, Ираке - Эксперты и журналисты обсудили проблемы непрозрачности контрактов недропользователей Казахстана
Отправлено: 28.05.22 - 00:29
Дарига и Алия Назарбаевы названы владельцами земельных участков в государственном природном парке «Медеу». Кроме них, на особо охраняемой природной территории возвели поместья олигархи Ибрагимов, Шодиев, Субханбердин, Клебанов, Огай, Шабдарбаев и Абыкаев. Такие данные озвучил юрист по земельным вопросам Бакытжан Базарбек, передает Politic.
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