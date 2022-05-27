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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 80 из 80«1...787980
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 18:26
#1186
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Казахстане наш хостер.

А, где то слышал что с Украины, как Мегого..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 23:14
#1187
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Перец..



Взял руками, потом как посмотрел ценник, рука обожглась..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24952
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 23:22
#1188
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Цитата:
111:
рука обожглась..

А сколько там граммов?... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 23:35
#1189
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Цитата:
drakon:
сколько там граммов?...

Там не написали, наверно как то надо было взвешивать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 23:36
#1190
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На сайте один, от слова совсем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 23:41
#1191
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Продажа недвижимости. Россия.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16586
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 00:12
#1192
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Цитата:
111:
На сайте один, от слова совсем..

Купи кухарке телефон :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 00:18
#1193
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Ну и о политике, куда же без нее в такое смутное время..


Казахи Украины организовали раздачу гуманитарной помощи жителям поселка Бородянка (Киевская область), передает Politic.
Ранее сообщалось, что за 38 дней, проведенных под российской оккупацией, тихий поселок городского типа в Киевской области, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины и боль: оккупанты почти полностью разбили жилые дома, детские площадки, сады, школы, парки.

«Сегодня, мы (казахи Украины) с ребятами-волонтерами были в Бородянке. Очень сложный был выезд… «русский мир» разрушил жизнь мирного населения.
На площади, где мы раздавали гумпомощь, все расстреляно и растерзано, начиная от памятника Шевченко, заканчивая домами… Возле и в разрушенных домах стоит тяжелый трупный запах, кружит воронье… тяжелая аура. Дети, бегающие с чекой от гранаты, бабушки, пережившие все ужасы с первых дней, и никуда не выезжавшие, осиротевшие домашние животные - все здесь.
Этому нет прощения. За это они должны ответить!
Слава Украиїні! Алға, Қазақстан!», - написала Алия Турусбекова, наша соотечественница, проживающая в Киеве.



[Исправлено: 111, 28.05.2022 - 00:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.05.22 - 00:43
#1194
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Ну и 3о лет независимости..


На астанчанку упали "30 лет Независимости". Вчера под вечер у столичной пирамиды. Очевидец и близкий пострадавшей сообщил нам, что инсталляцию сдуло ветром. Она пролетела метров 10-15 с места, где ее установили. Также, по его словам, эта махина никак не была закреплена и держалась лишь на собственном весе. 33-летняя женщина получила множественные переломы. Ночью ее прооперировали и перевели из реанимации в отделение политравмы", - говорится в сообщении паблика kris.p.nursultan.


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